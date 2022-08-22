日圓便宜 37.6％民眾想換匯

有37.6％民眾未來半年想再兌換日圓。雖然2020年3月新冠疫情全球爆發後，已兩年多不能去日本觀光，但據國泰金控22日公布的8月時事調查，過去半年內仍有28.7％的受訪者買進日圓，最主要目的就是「日本旅行時用」，占54.8％，且有37.6％受訪者表示，未來半年還想增加日圓部位。



同時，據國泰金調查，只要日圓兌新台幣未貶破0.21元，就有48％受訪者會心動，想趁機兌換日圓，在0.20元到0.21元之間時也有17.4％會進場，0.19元到0.2元之間則是16.2％，等於81.6％是即便日圓兌新台幣在0.19元以上，仍會有意願增持日圓，18.4％是要等跌破0.19元才會兌換日圓。



國人喜愛去日本旅行，加上全球疫情趨緩，國境可望陸續開放，民眾對趁匯率低點換日圓的意願提升。國泰金在8月初調查時，雖然日圓兌新台幣匯率回升到0.22元以上，依舊有37.6％受訪者未來半年仍是會想增加日圓部位，其中有15.2％是過去半年已有買日圓，未來半年還會再加碼。



有22.4％則是過去半年沒有買日圓，未來半年會兌換日圓；有13.5％是過去半年已換好日圓，未來半年已不會想增加；另有39.4％則是過去半年及未來半年都無意願買日圓。



民眾持有日圓目的，54.8％還是日本旅遊時要用，想賺匯差者僅12.8％，投資日圓計價股票或債券者2.3％，投資日本不動產者只有0.7％。



匯率考量方面，14.7％受訪者是日圓兌新台幣即便在0.23元以上都會考慮兌換，有18.4％是要貶到0.19元以下才會想換，0.19元到0.2元之間時有16.2％會換，0.2元到0.21元之間時有17.4％，顯示日圓匯率影響兌換意願並不太明顯。