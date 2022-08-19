台幣30元新常態 央行阻貶以維持購買力為主

央行7月以來力守新台幣30元防線，但在國際美元指數衝高下，19日終於放手，一舉站上3字頭，後續是否成為新常態，仍全看央行的態度而定。



觀察下半年來這波新台幣貶值，主要是第三季進入台股現金股利發放的高峰期，總計現金股利高達2.35兆元新高紀錄，以外資占比約4成計算，將領到約9,400億元，換算逾300億美元。且外資7月賣超台股172億元，8月以來至19日再賣超417億元，代表領到的現金股利大部份均匯出，光靠出口商拋匯不足以支應，央行因此必須進場提供美元流動性，形成實質阻貶的結果。



根據央行月初發布的7月外匯存底餘額，月減11億美元，變動原因主要是「維持外匯市場秩序進場調節」，即短期匯市供需失衡。但更重要的意義在於新台幣貶值不利緩和輸入性通膨壓力。



央行總裁楊金龍去年底預告，今年貨幣政策朝向「緊縮」，3月雖與美國聯準會（Fed）同步升息1碼（0.25個百分點），但考量這次通膨屬於輸入性通膨，升息僅為緩和預期心理，實際效果有限，尤其升息影響層面大，如企業及民眾的利息負擔加重，因此6月縮小幅度升半碼，搭配調高存款準備率1碼。



反觀對付輸入性通膨，維持新台幣的購買力更直接，央行在3月、4月一波外資擴大匯出時，即連續二個月進場調節阻貶，進入第三季之後，面對台股現金股利匯出，更力守30元防線不放鬆，維持新台幣相對較高的購買力。統計今年以來新台幣對美元大幅貶值，但上半年NEER僅小幅下滑0.83％，同期間韓元NEER大跌2.54％，日圓NEER更重跌達二位數13.27％。



預料9月底前若外資匯出方向不變，且後續國內通膨沒有明顯回落至3％以下，央行仍會進場阻貶，但應不會再死守2字頭，主要以維持新台幣相對較佳購買力為主，3字頭成常態機率高。