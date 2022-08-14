Q3外匯存底餘額恐大減

針對台海緊張情勢是否造成資金外流，金融業人士指出，央行外匯存底減少情況可視為重要指標，以1995年至1996年第三次台海危機來看，期間外匯存底累計減少178億美元，這次除7月已減少11.52億美元，若軍演成為常態，第三季外匯存底餘額可能出現近八年首度季減。

市場估計，今年外資在台股可領到的現金股利，以占比近4成計算，至少可拿近9,500億元，換算約逾310億美元，且統計外資第三季以來在台股持續賣超逾322億元，代表現金股利多數均偏匯出。央行也統計，7月外資股利盈餘及本金合計匯出80億～90億美元間，且央行為維持外匯市場秩序進場拋匯調節，因此使得7月外匯存底減少。

匯銀主管分析，若軍演成為常態，外資可能擴大賣超台股，加上8月和9月仍是發放現金股利高峰期，預料第三季外資如大舉匯出，外匯存底餘額季減金額可能超過2014年。

回顧第一次台海危機是1954年至1955年的九三炮戰、大陳島撤退，第二次是1958年823砲戰，由於當時尚無外匯存底統計，無法觀察餘額變動情況。第三次台海危機是1995年至1996年，也稱為台海飛彈危機，從1995年7月持續至1996年3月，資金掀起一波外逃狂潮，期間外匯存底餘額累計大減高達178億美元。

此外，每年第三季是台股發放現金股利的高峰期，從外匯存底的變動觀察，近十年來第三季僅2014年餘額減少，其餘年度均增加，代表外資歷年來現金股利大多都再投入股市，並未匯出，但今年因台海緊張，外資現金股利偏向匯出，連央行都須進場拋匯提供充裕的美元，因此不排除第三季餘額可能出現季減。

根據央行統計，近十年來第三季外匯存底餘額的季變動，僅2014年9月因香港雨傘革命的影響，拖累台灣出現資金外流，使得外匯存底季減達27.58億美元，其他各年度均為季增。