買日圓英鎊歐元 看準時機

美國通膨飆高效應，國際美元指數今年以來至8月12日狂漲二位數，主要非美貨幣全跌趴，同期間新台幣也從最高27.706元貶向30元大關，累計重摔7.61％，但與日圓、英鎊、歐元相比仍不算弱，匯銀主管建議，掌握換匯時機，目前仍可鎖定此三大幣別。

匯銀主管表示，7月中旬美國發布6月消費者物價指數（CPI）年增率飆破9％後，國際美元指數一度衝破109，但隨聯準會（Fed）主席鮑爾及多位官員紛紛釋出相對鴿派言論，且月底也沒有更激進升息4碼（1碼是0.25個百分點），維持升息3碼，並喊話經濟並未衰退，市場解讀態度轉為鷹中帶鴿，美元指數也開始回落。

進入8月之後，國際美元指數最低跌破105，使得今年以來對美元原本均狂洩達二位數的日圓、英鎊、歐元，僅剩日圓貶還是二位數，反觀同期間新台幣表現不算太弱，也就是說，目前仍是結匯這三大外幣的好時機。

根據央行統計，今年以來至8月12日下午4時新台幣收盤，國際美元指數累計大漲10.1％，較7月中旬時累計漲幅13.48％，已顯現回落，使得日圓、英鎊、歐元的貶幅也從一個月前各為17.13％、12.18％、11.39％，目前縮小至13.62％、9.59％、9.02％，新台幣則是相對穩定，7月中累計貶幅7.53％，至8月12日累計貶幅微增至7.61％。除美元、日圓、英鎊、歐元外，另二大外幣的人民幣累計貶值5.28％，澳幣累計貶值1.78％，均比新台幣更抗跌，我出口主要競爭對手南韓的韓元，累計則是重挫8.72％。

匯銀主管認為，沒人敢掛保證通膨危機已經解除，多數認為會停在高原期，加上為避免經濟陷入衰退，美元短期內仍相對有撐。反觀新台幣6月以來這波弱勢，主要是外資領取龐大台股現金股利後，再投資台股的比重有限，大多數偏匯出的效應。