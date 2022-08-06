美元獨強 優存商品快閃吸客 年息衝8.8％

銀行的美元優存專案結束後，還有多少客戶願意留下來？金融業內部調查顯示，「存活率」增加到7成，此誘人的吸客成效，驅動了銀行加碼祭出特惠專案，大玩快閃、高利的小確幸式理財商品。

包括兆豐、合庫等行庫陸續發動，推出2個月期、1個月期，換算年息高達7％、8.8％，但參與限期只限5天的「快閃」美元優存專案，再搭配其他理財商品，成功的把存款戶變成財管戶，是目前市場的熱門話題。

據了解，包括一銀、華銀、台銀、土銀等公股行庫，也有推出存期較長的美元優存專案，但行動同樣要快。如土銀3個月、6個月期美元優利專案，申辦期間以2周為限，至8/17日止，優利年率分別2.8％、3.05％，起存門檻單筆5萬美元以上。

行庫主管表示，過去外幣優利專案常變成「舊戶優存大放送」，銀行付出代價極高，現在各銀行在適用條件上重新做了要求，必須為臨櫃並以新台幣直接結匯，才適用。很多定存到期的客戶，因此更願意把錢直接留在原銀行，銀行可趁此推出財管商品，如基金、投資型保單、儲蓄型保單等，如做到「無縫接軌」，存款戶可直接變身為「財管戶」。

除了美元，分析多家銀行公布的外幣優存專案可發現，幣種還包括澳幣、人民幣、南非幣等，雖然優利程度不及美元，但也入列銀行專案的陣容，如一銀、合庫、兆豐等業者，都提供有多種幣別的優存方案。

銀行主管提醒投資人，由於現在只有美元一枝獨強，相對的，其他外幣的存款戶要作優存之前，必須特別注意匯率波動的風險，尤其南非幣，否則的話，恐怕高利所賺到的利差，還抵不了匯差。

金融圈人士進一步指出，銀行之所以會提供南非幣的優存專案，應是銀行本身在財務投資或財管商品上，有南非幣的資金需求，包括投資以南非幣發行計價的債券或基金有關，這時候，存款戶若要參加優存專案，供應銀行所需的投資資金，有三點必須想清楚，包括：1、存期多久，這段期間的匯率波動如何？2、相對應的匯價是否為預期的理想匯價？3、未來是否會用到該資金，或是純理財投資？

若無法精確掌握存期和匯價的搭配，很可能到期之後，就直接賠了匯差。因此，辦理此類的優存，建議最好是手上已有該幣別資金的民眾，否則對於換匯的時點，就要特別注意。

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