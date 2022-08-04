央行全力穩匯 台幣尾盤收29.994元

新台幣連續四天挑戰3字頭，但尾盤都在中央銀行全力阻貶下，守住2字頭。4日新台幣終場貶值0.4分，收在29.994元，總成交量縮小至9.76億美元的逾半個月單日最小量能。

匯銀主管表示，美股因企業財報傳佳音，及聯準會官員認為經濟有機會軟著陸，提振市場情緒，恐慌指數VIX跌破22，四大指數3日開高走高全部收紅，但台股4日受大陸軍演影響，一度重挫231點，隨權值股跌幅收斂，最後下跌74點至14,702點，新台幣跟前三天一樣，全日幾乎都在30元價位，直到尾盤央行調節阻貶，堅守2字頭防線。

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台效應，引發兩岸情勢緊張，匯銀主管指出，8月以來的四個交易日，外資持續賣股匯出，使得台股震盪走低，新台幣盤中更多度貶破30元，但政府進場縮小台股跌幅，新台幣更全力堅守2字頭，「每天都是一開盤就3字頭，尾盤再回到29元」。

外資其實還算淡定，並沒有啟動大逃殺。匯銀主管認為，除了2日擴大賣超台股196億元，其他三個交易日外資賣超都不到百億元，主要是加速匯出領到的台股現金股利，使得新台幣天天3字頭，4日外資進一步縮小賣超僅42億元，匯出量能也明顯減弱，預期大陸軍演結束，新台幣可重返區間整理格局。

觀察近日國際美元反彈，主要亞幣8月以來四個交易日，除泰銖累計升值0.28％，其餘全部走貶，以日圓重挫1.03％最多，其次韓元大跌0.84％，菲律賓披索貶值0.82％，印尼盾下滑0.67％，人民幣跌0.25％，新台幣因央行阻貶，僅走低0.19％。