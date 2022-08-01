新台幣盤中驚見3字頭 恐成新常態

外資1日賣超台股並加大匯出現金股利，使得新台幣盤中一度跌破30元大關，是兩年多來新台幣盤中首度出現3字頭。終場新台幣貶值4.2分，收在29.98元的逾二年最低價，總成交量則放大至19.08億美元的近三周單日最大量。

匯銀主管表示，6月台股約發放660億元現金股利，7月正式進入發放高峰期，以去年7月來說，因疫情影響，不少公司延後發放，7月現金股利仍發放2,500億元，今年恢復正常發放時程，恐怕較去年增加1倍不止，至於8月往往也是不遑多讓，代表接下來外資滿手現金股利，如果其中一半匯出，至少就有超過65億美元可能出去，「新台幣3字頭應該是跑不掉了」。

由於今年台股現金股利總計將逾2.35兆元，以外資在台股市值比重逾4成計算，將可領到9,500億元左右，換算逾310億美元。匯銀主管認為，觀察外資近來對加碼台股顯得意興闌珊，7月累計賣超177億元，加上領到的2,000億元現金股利，「可想見老大（央行）要丟不少美元出來，提供充足的流動性」。

匯銀主管強調，由於時值月初，出口商拋匯並不太積極，主要為實質需求順勢進場拋匯，其他就靠央行進場調節釋出美元，所以央行應非刻意阻貶新台幣，力守2字頭，如果接下來外資領到現金股利後，偏匯出的態度不變，應該隨時都會見到新台幣收盤價在睽違二年多後，再現30元價位。

主要亞幣1日貶多升少，除跌深的日圓續上揚0.16％，及泰銖微升0.03％，其他都走貶，韓元重挫0.38％最多，菲律賓披索大跌0.32％，印尼盾及人民幣均下滑逾0.2％，馬來幣及星幣各小跌0.01％及0.1％。新台幣貶幅0.14％，居中間位置，表現相對穩定。