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新台幣開盤升0.5分 為29.06元
新台幣開盤升0.5分 為29.06元
中央社
2022.06.01
新台幣示意圖。圖／本報資料照
台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以29.060元開盤，升0.5分。
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