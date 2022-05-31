新台幣匯價 5月勁升1.43%

股匯市5月31日持續上演雙漲戲碼，新台幣再下一城，升破29.1元，終場收在29.065元的逾一個半月新高，28字頭在望，單日升值7.9分，總成交量增至三周來最大的20.23億美元。5月新台幣累計升值4.15角、漲幅1.43％，創逾一年來單月最大升幅，月線也終結連四貶。

匯銀主管表示，新台幣5月先蹲後跳，大致上跟隨國際美元指數走勢，12日美元指數一度衝破105的20年新高，新台幣貶破29.8元至29.823元，創下逾23個月新低，外資連月大賣台股提款閃人更加重新台幣貶勢。

但之後外資縮小匯出力道，美元漲多回檔，美股啟動一波行情，尤其上周台股更強勢反攻，外資也回頭並擴大買超台股，新台幣強勢走升，一舉收復逾一個半月來的貶幅。

央行總裁楊金龍日前曾說明，今年以來外資賣股並匯出資金，至4月底估計至少出去200億美元，也是新台幣大幅貶值的主因，央行也持續密切關注、審慎因應，但相較於其他主要貨幣，新台幣維持相對穩定。

統計5月主要亞幣累計以日圓勁升1.77％最強，其次是韓元大漲1.51％，新台幣升幅1.43％居第三名，及星幣升值0.62％，其他包括人民幣、馬來幣、印尼盾、菲律賓披索、泰銖均貶值，跌幅各為1.07％、0.66％、0.58％、0.36％、0.03％。

匯銀主管指出，美股周一因陣亡將士紀念日休市，但新台幣延續升勢，更一舉漲破29.1元，主要是外資續匯入並買超台股232億元，加上月底最後一個交易日，出口商拋匯作帳需求全數出籠，兩大力道進一步推高新台幣，盤中最高來到29.018元，看來就要闖29元整數大關，結果央行眼看有點升太快了，尾盤進場小幅調節後，升幅受到壓抑。

匯銀主管強調，接下來進入6月初，雖然出口商無拋匯急需，但若外資仍匯入，續推升新台幣，出口商基於先賣先贏進場拋匯，預料新台幣可能漲破29元大關，進入28元階段。