匯價洗三溫暖 後市仍看三變數

中央銀行總裁楊金龍只要被問到新台幣匯率，答案一定是「匯率無法預測」，主要由市場供需決定，十足反應在今年以來新台幣走勢如坐雲霄飛車般的上沖下洗。觀察今年來才五個月，高低價差距竟達2.216元或7.43％，各界關注接下來怎麼走？其實關鍵和年初時一樣，還是看通膨、疫情、戰爭的變化而定。

根據央行統計，新台幣對美元從2020年疫情開始時的30元價位，一路衝高至2022年1月17日27.607元的25年新高，市場甚至已經喊出26元在望。

但1月下旬開始回貶，短短四個多月至5月初，已慘摔至29.823元，除交出蟬聯二年的最強貨幣寶座，更淪為最弱亞幣。

匯銀主管認為，新台幣半年不到，從最強到最弱，簡單來說就是通膨、疫情、戰爭的衝擊。

美國去年開始通膨炸鍋，鷹派升息的態勢愈來愈強，引發資金避險回防美元效應，外資開始啟動賣股匯出，新台幣強勢跟著告終；俄烏戰爭在2月底引爆，進一步加重通膨壓力，外資再加大撤離的力道，新台幣貶勢更明顯，直接落至28元。

尤其國內疫情未見受控，單日確診數由百而千再上萬，外資順勢全面展開大逃殺，28元常態也才一個多月，4月上旬就站穩29元，並持續至今。

匯銀主管指出，新台幣跌跌不休，市場又喊出30元恐失守，但5月中又升破29.8元，且僅一周多已衝向29元整數關卡。

匯銀主管預期，震盪其實還沒結束，畢竟美國通膨是快速回落或停在高原區衝擊經濟成長、俄烏戰爭到底還要打多久、國內疫情何時走緩，三大關鍵都是未定數，短暫的風平浪靜、跌深反彈不宜過度樂觀看待，或許等過完暑假，情勢才能更趨明朗。