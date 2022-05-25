美元轉弱 台幣強彈三周新高

國際美元回跌、出口商月底拋匯，加上外資回流，新台幣25日升值6.6分，收在29.556元的近三周新高，總成交量11.44億美元。國際美元指數25日一度跌破102，匯銀主管指出，國際美元指數12日盤中飆破105後，近日反轉回檔整理。

歐洲央行（ECB）總裁拉加德表示，9月底可能啟動升息，激勵歐元持續反彈，讓美元指數最低來到101.65的近一個月低點，主要亞幣25日走勢也漲跌互見。

根據央行所做我國與主要貿易對手通貨匯率統計，25日新台幣勁揚0.22％，為最強亞幣，其次是印尼盾升值0.17％，日圓及韓元均上漲0.13％，菲律賓披索小跌0.06％，人民幣及馬來幣均貶值0.1％，星幣下滑0.12％，泰銖重挫0.34％。

匯銀主管表示，美國經濟數據不佳，避險情緒仍濃，美債殖利率走跌，美股四大指數僅道瓊收小紅，其他三大指數重挫，但台股由電子及航運帶頭衝，逆勢上漲140點至16,104點，帶動新台幣跟著走升。加上外資也買超台股50億元，在匯市小幅匯入，出口商月底拋匯出籠，均提供新台幣向上動能。

新台幣先前因外資大逃殺而跌跌不休，回吐過去二年升幅外，一度貶破29.8元心理關卡，所幸央行守住30元防線，近期隨月底愈來愈近，先前預期新台幣貶值而偏向觀望的出口商開始進場拋匯，先落袋為安，使新台幣升勢更明顯。

匯銀主管指出，新台幣是否就此重返升值軌道還言之過早，由於俄烏戰爭持續，通膨壓力居高，若聯準會（Fed）鷹派升息步調延續，今年估計可能升息達10碼（1碼是0.25百分點），美元這波回檔整理後仍有可能重拾強勢，除非國際諸多利空能一舉掃除，外資重新啟動擴大匯入，否則新台幣近期應仍會持續區間盤整格局。