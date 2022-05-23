去年買股賺千萬486先生 今年出手買「它」

日圓跌不停！他豪砸6千萬入場網友喊神

知名團購電商486先生曾多次分享投資經驗引起討論，先前透露看準一支股票後，每天買進10張持續買了1年多，預計能獲利2500萬，近日486先生又看準日圓不斷貶值的投資機會，先買進約新台幣3千萬的日圓，如今又再花3千萬買日圓進場，再次引起熱議。

486先生在個人臉書上表示，「前段時間買了台幣3000萬的日幣，買0.229，最近日幣稍微上了一點點，明天決定再買台幣3,000萬。」文章吸引網友留言，稱讚其相當有投資智慧。

網友留言表示，「哥在報名牌，還不上船」、「厲害了」、「大哥現在炫耀的是1. 有錢2. 懂理財3. 懂經濟，方式也不太討人厭，成功」、「高手」、「哇！我也來買一點，好想去日本。」

美國聯準會縮緊寬鬆貨幣政策強勢升息，與日本央行的經濟政策有所不同，使得近幾個月以來，美元回流導致日圓不斷貶值。

前日本財務省高級官員、有「日圓先生」之稱的榊原英資日前就表示，隨著美日貨幣政策分化不斷加深，日圓有可能跌到1990年以來的最低水準，今年年底會到140和150之間，如果跌破150，我認為日本央行會有些擔心。

（中時新聞網 郭宜欣）

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