外資一直跑 4月外匯存底 七個月新低

外資落跑，中央銀行進場干預阻貶新台幣，央行5日公布，4月外匯存底為5,450.61億美元、創七個月新低，月減金額37.09億美元，已是連續二個月減少。針對外匯存底續減，央行分析三大原因，一是歐元等貨幣對美元貶值，折計成美元後減少；二是央行為維持外匯市場秩序，提供美元充足流動性，連二個月進場拋匯調節；三是外資大幅賣超台股2,595億元，並擴大匯出資金。

央行外匯局局長蔡烱民表示，4月外匯存底變動，主要是外匯存底投資運用收益，及主要貨幣對美元匯率變動，還有央行為維持外匯市場秩序進場調節賣匯的結果。

國際美元指數4月飆高，月底來到103.78的近20年新高，當月主要非美貨幣均重貶，以日圓狂洩6.36％最多，其次歐元也慘摔5.84％、英鎊重挫4.80％、澳幣大跌4.77％、人民幣貶幅也達4.76％，以該等貨幣持有的外匯資產折計成美元後大幅減少。反觀新台幣下滑2.91％，表現相對穩定。

尤其根據證交所統計，外資繼3月賣超台股2,639億元後，4月再提款2,595億元。蔡烱民指出，外資賣超台股資金大多會匯出，合計外資本金（金管會統計數46.89億美元）及股利盈餘共匯出80億美元，低於3月的120億美元，使得匯市連二個月供需顯現失衡，央行也進場拋匯提供美元流動性，直接反應在外匯存底減少。

4月台股崩跌1,101點，蔡烱民說明，其中科技股賣壓沈重，下跌也最明顯，美股那斯達克指數狂挫13.5％，台股跌幅高達6.22％，且外資在大部分的股市都是賣股匯出，造成匯率震盪加大，因此，除央行進場調節，如瑞士、新加坡調節幅度更大，反應在其3月外匯存底各巨額減少353億美元、456億美元。

央行統計，4月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額折計再降至6,026億美元，月減達746億美元天量，且約當外匯存底的111％、更是月減12個百分點，金額及約當比重雙創17個月新低。蔡烱民說明，主要是台股大跌，外資持有的股票市值減少，加上賣股匯出資金的雙重效應。

由於各國外匯存底大減，台灣外匯存底餘額在主要國家排名上升一名至第四名，因原本居第四名的印度降至5,339億美元。第一名仍是大陸至3月底的3兆1,880億美元，第二名日本至3月底為1兆2,262億美元，第三名瑞士3月底也跌破兆美元大關至9,860億美元。