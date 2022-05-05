Fed升息加劇台幣貶勢？央行曝其中關鍵

美國聯準會4日宣布升息2碼，外界關注是否會加劇台幣貶勢，央行外匯局局長蔡烱民認為，利差不是主要因素，景氣及股市表現才是關鍵。

新台幣匯率走勢疲弱，4月以來接連貶破29元整數大關、29.5元的重要價位，如今美國聯準會又宣布升息2碼，台美利差擴大情況下，外界關注新台幣匯率是否因此「跌跌不休」。

蔡烱民今天於外匯存底記者會上分析，3、4月景氣出現疑慮，加上科技類股賣壓比較大，才是影響資金移動比較大的力量，利差因素反而不是那麼主要。

至於美國聯準會4日宣布升息兩碼，利差因素是否會讓資金繼續出走，台幣走勢續弱；蔡烱民認為，景氣跟股市表現還是比較重要，假如出口持續雙位數成長、股市回穩，對於資金移動的影響應該會比較大。

蔡烱民補充，4月台幣貶值近3%，但其他貨幣貶值達4至5%，這數據隱含的是新台幣仍對其他貨幣升值，例如對日圓升值；若從名目有效匯率指數（NEER）長期來看，台灣對其他貨幣還是在升值趨勢上。

另外，美國聯準會6月還可能升息2碼，對於未來通膨情勢，蔡烱民認為，美國核心通膨月增率已有緩和，也有人認為通膨已經來到相對高點，但接下來也不見得很快反轉向下，預估今年通膨率應該還是會超過聯準會的目標值。

至於台灣，蔡烱民指出，台灣通膨相對穩定，雖然消費者物價上漲率（CPI）突破3%，但油價高漲扮演重要因素；央行總裁楊金龍日前也曾表示，當油價從每桶83美元漲至110美元，將影響通膨率增加0.5至0.7個百分點。

延伸閱讀

新台幣午盤升4.5分 暫收29.48元

美升息激勵 權值股反攻 台股早盤漲190點