新台幣續貶 恐一路奔向30元

國際美元指數衝破103，新台幣4月底雖勉強守住29.4元價位，但勞動節假期過後，預料外資偏匯出方向不變，且出口商月初多退場效應，29.5元可能再度失守，且不排除新台幣一路奔向30元整數關卡。

匯銀主管表示，俄烏戰爭恐長期化的影響，吸引避險資金湧向美元，且大宗物資上漲可能持續更長，儘管市場認為美國通膨有見頂跡象，卻不代表物價會快速回落，可能僅是緩步下滑，甚至維持高檔；反應在Fed主席鮑爾及多位官員表態今年將多次升息2碼，強勢鷹派推高美元指數，從年初96一路飆高至4月28日的103.82、創近20年新高，漲幅高達7.63％。

根據央行統計，新台幣今年以來至4月底累計貶幅6.07％，在主要亞幣中僅次於日圓的狂洩11.46％，成為次弱亞幣，再來是韓元重挫5.34％，人民幣也大跌3.15％。反觀東南亞貨幣表現相對抗跌，除馬來幣重摔4.03％，其他泰銖、菲律賓披索、星幣、印尼盾各貶值2.50％、2.21％、1.87％、1.58％。

匯銀主管指出，雖然美元指數衝至近20年高點後因漲高回檔整理，4月底新台幣也跟著又回到29.4元，但美元強勢不變下，加上Fed升息前美股殺聲隆隆，外資將延續匯出方向，另外則是出口商月初沒有拋匯需求，新台幣匯價看來只能靠央行撐場。

匯銀主管指出，美元指數後續上攻105的機率高，反觀歐元、英鎊受到俄烏戰事衝擊，日本更因貿易餘額及經常帳續惡化，再祭出大規模購債，日圓對美元觸及130日圓價位，不排除再貶至135日圓，均進一步推高美元強勢地位，影響所及，新台幣第二季很可能告別2字頭、貶至3字頭（指跌破30元）。