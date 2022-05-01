日圓拋售式賣壓減緩 新台幣止貶看2關鍵

日圓兌美元匯率4/28衝破130之後，有折返的現象，3月來緊跟日圓貶勢的新台幣兌美元匯率，29日也止貶轉升收在29.48元，台幣匯率是否有望持續回神，外匯交易商、外銀財富管理分析，可觀察兩大因素：一、外資看台股前景，是否匯入逢低回補；二、美元強勢多頭已突顯出震盪風險加劇，多數貨幣部位交叉分析都顯示美元已現超買，非美貨幣的谷底價正在浮現。

日本央行4月28日會議上維持貨幣政策不變，相對上美國實際收益率上升、俄烏戰爭延長了美元的強勢期，對日圓帶來不利情勢，日圓當日盤中最弱來到131.01，創20年以來新低。渣打財富管理分析，市場交易部位偏多美元顯而易見，美元指數來到2002年12月以來新高處，但外匯市場氛圍頗為微妙，多數貨幣對渣打銀的交叉匯率表中均顯示美元已超買，相對上可以解讀為，日圓拋售式賣壓可能已告一段落。

富蘭克林證券投顧表示，美元指數突破103之後，短線上可能因漲勢過大而震盪回落，但美國聯準會貨幣政策基調持續較其他央行更加鷹派，美元指數在後續上攻105目標的可能性仍存在，預計美元指數將落在100～105的強勢區間；相對上，美日公債利差持續擴大的可能性上升，不利日圓表現，日圓已觸及130價位，後續不排除持續貶值至135價位的極端值。

可注意的是，日圓兌美元從130回頭之後，歐元、英鎊、人民幣、韓元，以及新台幣，都出現同步止跌。歐元兌美元4/28穿透2020年3月疫情以來低點1.0688至1.05，星展銀行財富管理認為，歐元有築底的跡象，部份市場參與者亦開始逢低佈局，隔日即略回升至1.054；目前不先預設歐元是否真正開始反彈，觀察1.007～1.011的長期支撐力道，才能有效防控匯價劇烈下挫，反之，需突破上方1.075，才代表有強勁的復甦態勢啟動。

英鎊兌美元部份，亦在428跌至2020年中以來的低點1.246，FXTM富拓高級研究分析師Lukman Otunuga分析，先前英國脫歐後貿易關係已存在很大不確定性，多重利空加大了英鎊貶值壓力，英鎊兌美元嚴重看跌，走勢一浪低過一浪，支撐位1.275已失守，下一個防線是1.23。富蘭克林證券投顧估測，英鎊表現料將持續受到壓抑，預計區間落在1.22～1.27。若英國央行5月份有升息25個基點、2022年底共升息6次，FXTM富拓認為，此舉若能為英鎊帶來有力支撐，匯價則有望向1.29展開反彈。

瑞銀財富管理投資總監辦公室外匯策略師陳得能指出，亞洲（日本以外）貨幣兌美元今年初以來下跌約3.5％，收益率較低或對美元強勢高度敏感的貨幣表現最為遜色，如韓元；在全球增長擔憂加劇的情況下，美國聯準會需要果斷行動來壓抑通脹壓力，這將令美元相對幾乎所有貨幣在第二季都要強勢，短期不利於大部分的亞太貨幣，投資者可以考慮保持美元多頭部位。不過，下半年美元能否進一步升值或勢頭出現逆轉，則取決於第三季全球經濟增長情況。

新台幣兌美元匯率3月以來緊跟日圓貶勢，央行統計顯示為第二弱勢亞幣。圖／央行提供

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