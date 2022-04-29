新台幣 4月狂貶2.91％

新台幣29日貶多回升，終場收在29.48元兌1美元，小升4.5分，但累計4月卻是狂貶2.91％，創近七年來單月最大跌幅，主要因俄烏戰爭延續，加上美國聯準會（Fed）鷹氣愈來愈強，國際美元指數飆高，外資在台股展開大逃殺，單月賣超2,596.45億元（約88億美元），並擴大匯出資金的結果。

匯銀主管表示，美股因財報傳佳音，臉書母公司Meta表現亮眼，提振多頭氣勢，四大指數全面大漲，帶動台股29日開高收紅，外資也終結連五賣轉為買超，且資金匯出暫休，尤其出口商月底拋匯需求全出籠，帶動新台幣貶多回升。但累計本周新台幣仍重貶達2.2角或0.75％、周線連六貶，4月累計大跌8.58角或2.91％、月線連四挫。

國際美元指數4月從月初低點101.43，月底衝高至103.93，漲幅達1.5％。根據央行我國與主要貿易對手通貨對美元之匯率統計，主要亞幣本周及4月全部跌趴，但新台幣貶幅大致都位在中間位置，顯現相對穩定。

匯銀主管指出，新台幣過去二年強勢升值，穩坐最強貨幣地位，至今年1月17日來到27.607元，創近25年新高後，因美國通膨持續飆高，公債殖利率也明顯上揚，Fed態度由鴿轉鷹，加快升息及縮表的預期，激勵國際美元走強，外資也啟動賣股落跑回防美元，新台幣應聲開始走貶。尤其2月底俄烏戰爭開打，外資擴大賣股並撤出資金，新台幣一舉跌破28元。

但新台幣28元常態並沒有撐太久，僅短短一個多月，4月11日即再衝破29元。匯銀主管說明，今年以來外資連續四個月賣超台股，力道幾乎一個月強過一個月，合計共逾7,185億元，換算約是243億美元，匯出量能跟著加大，連央行也不得不進場提供流動性，並對新台幣形成阻貶的事實，否則現在恐怕已經要測試30元大關。