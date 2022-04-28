日圓匯率貶破130 牛津曝續弱到這時

牛津經濟研究院28日表示，改變對日圓的預測，近期日圓疲軟可能會持續到今年第四季，匯率大約會繞著125上下打轉。

同時，疲軟的日圓將更不利於日本經濟的增長動能。牛津研究團隊依據弱勢日圓路徑摸擬，預計日本2022年全年通膨率CPI將保持在2％左右，2023年將出現迅速放緩。

日圓兌美元匯率28日衝破130，盤中最弱來到131.01，處於20年來的低點。牛津經濟研究院表示，日本央行4月28日會議上維持貨幣政策不變，維持當前的短期和長期利率，相對上，由於美國經濟增長表現出色、實際收益率上升，再加上烏克蘭戰爭延長了美元的強勢期，這些情況對日圓都相對不利。

雖然金融市場上已普遍預期，日本央行此次會維持現行貨幣政策，但因為日圓匯率自3月中旬從115快速且大幅貶值至128元，在這種情況下，市場人士一直關注日本央行可能調整其貨幣寬鬆框架，以減輕日美利差擴大對日圓的壓力。

牛津經濟研究院提醒，日圓已疲軟到不利於日本經濟增長的程度，加劇商品價格大漲和工資增長停滯對家庭購買力的損害，即便如此，日本央行不會為了糾正日圓疲軟而妥協本身的寬鬆貨幣政策。在收益率曲線控制的框架下，日本央行可以透過無限制的固定價格，購買日本國債來維持10年期日本國債收益率目標的範圍。

根據日本央行季度展望報告，2022財年CPI預測中值已從1.1％上修至1.9％，2023財年和2024財年的預測則仍低於日本央行2％的目標，分別為1.1％和1.1％。同時，2022財年實質GDP增長率從3.8％下修至2.9％。

對於疲弱不堪的日圓匯率，日本官方的態度又為何？牛津團隊分析，日本政府實際上繼續支持日本央行的政策，不僅日本央行不予干預匯市，日本財政部不會、也不能進行外匯干預。疲弱日圓造成日本輸入型通膨的壓力，不言已喻。

日本通膨率CPI及至2022年底應將維持在2％。圖／牛津經濟研究院提供

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