美匯率報告出爐 央行強調政策立場不變

針對12月3日美東時間上午美國財政部公布匯率報告，檢視期間為去年下半年及本年上半年，並未將任何主要貿易對手國列為匯率操縱國，中央銀行強調，匯率政策立場不變，並將持續與美方積極溝通。

央行外匯局局長蔡烱民表示，台灣雖觸及三項美方檢視標準，但與今年4月匯率報告（檢視期間為上年全年）相同，並未被列為匯率操縱國。美方報告指出，並無證據顯示台灣匯率政策有「阻礙國際收支有效調節」或「獲取不公平貿易優勢」等情形，未來雙方仍將續就匯率議題進行密切磋商（enhanced engagement）。

蔡烱民指出，今年以來，央行已與美國財政部舉行多次磋商，主要就台美雙邊貿易及匯率議題，向美方表達我方的立場。強調近年美國對台灣貿易入超擴增並逾美方檢視標準，主要反映美國受中美貿易爭端及COVID-19疫情影響，對台灣科技產品需求劇增，加以國內及美商科技大廠調整原有兩岸分工模式，擴大在台灣投資與生產，增加對美國出口，對美貿易順差擴大與匯率因素無關。

因這次檢視期間為去年下半年及今年上半年，央行累計淨買匯439.3億美元（約GDP的6％），主要反映去年下半年受到疫情及美國QE（量化寬鬆）外溢效果影響，造成資金大量流入，國內匯市供需嚴重失衡，央行為避免匯市失序危及國內經濟金融穩定，淨買匯金額達352億美元。

央行今年上半年仍淨買匯87.3億美元，蔡烱民說明，主要是1月國內匯市延續上年底美元超額供給現象，央行進場調節，使得買匯金額較大。但2月之後至今，國內匯市供需情勢大致平衡，在這期間央行呈現淨賣匯。

近年我國經常帳順差擴大，主要受國外需求增加影響。蔡烱民解釋，長期以來台灣經常帳順差主要來自商品貿易出超，近年美國及主要經濟體經濟逐步解封，帶動其需求大幅成長，國內因疫情控制相對得宜，生產未受影響，致我國出口大幅增長，商品貿易出超擴大。

其次受中美貿易爭端及疫情影響，加上政府推出多項具體政策吸引台商回台投資，國內投資持續成長，但國內消費及國人旅遊支出下降，民眾可支配所得增加，國內儲蓄增幅較投資為大，致超額儲蓄上升、經常帳順差擴大。未來疫情趨緩後，民間消費回升，我國超額儲蓄、經常帳順差可望下降。

另就經常帳失衡反映經濟結構性問題，無法單靠匯率或單一國家調整解決。蔡烱民強調，全球經常帳失衡問題受結構性因素影響存在已久，如美、英兩國長期呈現經常帳逆差，大陸、德、日、星、瑞士及台灣則是長期經常帳順差。

國際組織普遍認為，解決全球經常帳失衡問題，不能僅賴匯率或單一國家調整，順差國及逆差國均應致力調整國內投資與儲蓄失衡。如經常帳順差國家宜增加投資及消費（帶動國內需求），經常帳逆差國家則宜增加儲蓄（降低消費等國內需求）。

蔡烱民重申，長期以來我與美存在緊密且互利的雙邊貿易關係，並且為科技供應鏈的重要夥伴，央行與美國財政部溝通管道順暢，未來雙方將在良好的互動基礎上，持續就相關議題進行溝通。