為強美元做準備 強台幣現在換匯好時機？

美股道瓊指數近5個交易日大跌近2千點，美元指數卻仍盤據在96以上，瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，美聯準會縮減購債規模，而全球經濟增速放緩，這種環境相對有利於美元，投資人要為美元走強做好準備。

特別的是，即使美元沒有走弱的跡象，疫情以來一直冠居「最強亞幣」的新台幣，近日來對美元匯率也無意展現弱勢，偶而盤中因出口商和外資匯入對作，時點上與交易金額錯置，散戶仔細觀察還是守的到不錯價位，像1美元對新台幣27.7以下，下午收盤價輕鬆回到28元。

民眾用最強新台幣買進美元，除了賺進匯差，可以投資美元計價的海外基金、美股。若是擔心年底價格震盪、OMICRON病毒殺傷力尚未平息，可以就放進銀行的外幣活/定存帳戶。

渣打國際商業銀行12月推出渣打「虎利全開」美金活存存款利率加碼專案，凡渣打銀行個人戶以及優先理財公司戶完成活動登錄，且美金活存新增資金達檻即可享加碼最高0.78％優惠年利率；符合加碼條件，美金活存優惠年利率上看1.18％。該銀行的優利計算方式，是客戶只要在2022年3月底前，完成登錄並符合指定條件，便可享優惠利率。

台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原2日指出，若明年美債殖利率持續走升，利差因素美元可能繼續保持強勢，民眾可趁匯率處於相對低點時，分批布局外幣，並找尋相對高利的外幣存款專案，為自己的存款賺取更多利息收入。

台新銀行即日起推出的「GO吉利外幣定存專案」，提供美元及人民幣階梯式優惠利率，且承作門檻低，原幣（美元、人民幣）1仟元以上（含）即可申辦，以美元單筆承作10萬元為例，存滿3個月平均優惠年息可達1％，即第1～2個月年息0.45％、第3個月年息2.1％，是該行一般美元3個月期定存牌告利率8倍以上。

台幣對美元匯率近3個月仍有波動空間。資料來源／台灣銀行