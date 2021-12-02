新台幣超強 銀行推美元高利優存年息2.1％

今年來以新台幣表現持續強勢，是買進外幣的難得好時機，但隨美國聯準會（Fed）啟動縮減購債，且其主席鮑爾近來發言愈來愈鷹，使得升息預期跟著提前，屆時美元將更加強勢，新台幣恐回落，因此銀行趁目前新台幣仍居高位，順勢推出高利定存，美元最高階年息2.1％，提供民眾分批布局外幣，獲取更多利息收入的選擇。

台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原表示，台新銀行即日起推出「GO吉利外幣定存專案」，提供美元及人民幣階梯式優惠利率，且承作門檻低，原幣（美元、人民幣）1,000元以上（含）即可申辦，以美元為例，單筆承作金額達10萬美元（含）以上、存滿3個月，平均優惠年息可達1％，且第1～2個月年息0.45％、第3個月年息達最高的2.1％，為一般美元3個月期定存牌告利率的8倍以上。

人民幣最高階年息則是3.2％，即第1～4個月年息2％、第5～6個月年息3.2％，6個月的平均優惠年息達2.4％。劉熾原指出，民眾的外幣資金若短期內無動用需求，建議可選擇合適自己的方案，在市場利率低檔時期提升資金運用效能。

且為便利民眾申辦專案，台新銀行除提供分行臨櫃辦理外，也可透過郵寄通訊、網路銀行及行動銀行通路辦理，對於民眾來說相當便利。劉熾原說明，此專案預計進行到2022年2月25日止，但若截止日前已達原定總募集額度，將提前結束專案。

劉熾原並提醒，台新銀行也對薪轉客戶推出專屬的「US放薪存外幣活存專案」，受民眾肯定加碼續辦，限定2022年3月底前達成指定任務，每月存入1,000美元或單筆換匯滿1萬美元，美元活期存款（5萬美元額度內）可適用台新銀行美元6個月期定存牌告利率。

另台新銀行因應偏好數位服務的民眾，推出指定通路的網路銀行、行動銀行「快．換匯」匯率優惠，在指定時段可獲換匯優惠。至明年3月底前，於指定的周三，2021年的12月8日、22日，及2022年1月的12日及26日、2月的9日及23日、3月的9日及23日，及指定時段上午9點30分至下午15點，將可享美元即期最高優惠4分、現鈔優惠10分。台新銀強調，該行持續提供多元的外幣專案及換匯優惠，為民眾理財規劃的智慧好夥伴。

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