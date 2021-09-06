美元優利定存 土洋銀行搶市

伴隨著全球風險情緒持續獲得改善，美元近周來開始歇息，新台幣匯率則穩坐最強亞幣寶座，讓有需要備倉美元部位的國人，可以好整以暇、逢低買進美元，而且還有加碼好康，十分少見的土洋銀行大推美元優利定存專案，3個月期有年息到1.68％，若是只想暫存1個月，靜待美元之後再度起風，也有1個月優利定存年息1.3％，都比一般定存行情的0.18～0.2％高出許多。

花旗台灣一再表示目前財富管理服務、產品的貴賓禮遇及行銷活動「不受影響」，即不受總行的全球策略影響，持續在台灣爭取全新客戶，因此動用台灣財管客戶最愛的優利策略，9月一整個月推出美元高利活存專案，開出匯入3～20萬美元之間的新資金均有機會拿到1.68％的三個月定存優利。對於既有客戶，也有新資金的高利定存活動，新存入資金在2～20萬美元間都可拿到3個月期年息1％的優利。

滙豐銀行提供給予新開立卓越理財帳戶的客戶，也是美元優利定存3個月年息1％，1萬美元就可以起息，條件較其它外銀來的寬鬆；若卓越理財等財管客戶只想暫存美元，該行亦提供7天期的極高利率，換算後年息到6％，相當吸晴。 才剛推市的台新銀行「GO美利外幣定存專案」，可以接受民眾的新資金或換匯資金，且1千美元以上（含）即可申辦，一開始條件就較寬，優惠利率的計算分為1千美元以上（含）和3萬美元兩種，採3個月為期的階梯式利率，前兩個月同樣為年息0.5％，第3個月分別為0.8％、1.7％，後者存滿3個月平均優惠年息可達0.9％，是該行一般美元3個月期定存牌告利率的7.5倍。

新光銀行也推出外幣尊榮存款專案，給予新開戶的客人以新資金或以新台幣在該行換匯為美元資金承作，5萬美元、3個月定存的優惠利率為0.9％。

偏好數位服務的民眾，可以透過各家銀行的網路銀行、行動銀行App找到匯率優惠活動，中信銀行則結合網路銀行和中信Home Bank App，讓該行的新台幣活期帳戶客戶在銀行換匯，隨之在中信銀辦理外幣優利定存，美元可享1個月期至少1％、至多1.68％的優惠年息。