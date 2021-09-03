穩居最強亞幣 台幣今年來升值2.91％

新台幣就是強！今年以來至9月3日收盤27.703元1美元，累計升幅達2.91％，比今年美元指數累計大漲2.52％還要多，持續位居最強亞幣地位。



隨疫苗開打，美國經濟復甦加上通膨升溫，去年表現弱勢的美元今年反彈大漲，但新台幣卻比美元還要強。匯銀主管表示，美股重啟漲勢帶動，台股3日也展開反攻，開高走高大漲197點至17,516點，外資擴大買超並且匯入資金，激勵新台幣升勢延續，終場收在27.703元兌1美元，再創逾二個半月新高，升值2.9分，為連續六個交易日收漲、累計升值達2.34角或0.84％。本周累計升值達2.25角或0.81％，周線連二升。



法國外貿銀行亞太區經濟研究部門3日分析，有四大原因支持新台幣的強勢格局，包括：一，台灣一直保持相對謹慎的貨幣政策，疫情期間政策利率僅下調一次25基本點至1.125％；二，台灣經濟基本面始終強勁，外需和投資充足，法巴銀估測台灣今年GDP年增率高達6.4％；三，今年來外資淨流入超過70億美元，反映出外資對新台幣的需求更大；四，相較去年為維護新台幣穩定而採取匯率干預作法，央行今年來放手允許較大的匯率彈性。



拉長時間來看，今年以來至9月3日止，新台幣大漲8.05角或2.91％，且主要非美貨幣除人民幣累計升值1.29％、英鎊漲1.24％外，其餘貨幣全部重挫，新台幣就是強。匯銀主管指出，主計總處最新全年經濟成長率預估上調至5.88％、創11年新高，出口成長表現亮眼，大廠訂單滿檔到明年，出口商滿手美元等著拋匯的結構延續，加上外資匯入，新台幣真的是欲弱不易。



匯銀主管強調，如無意外，美國聯準會（Fed）年底前應會宣布縮減購債，啟動量化寬鬆（QE）退場機制，且最快2022年底討論升息，今年以來相關訊息持續引發市場大震盪，但每每快速消化後，股匯市也迅速回到向上軌道，新台幣因此多次短暫貶回28元價位，預料至明年恐怕都會延續這個震盪格局，在27元、28元之間來回整理。