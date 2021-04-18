外匯市場焦點跑到歐元 外銀卻喊等著看

美元在今年第一季上漲近4％，使得非美貨幣一片暗淡，經過這般亮麗表現之後，卻成了獲利了結的賣壓來源，連兩週收低，美元指數在16日跌到91.54，距離季線91.45儘一牆之隔。相對美元指數走弱，非美貨幣中唯有歐元連續走強，一強就走了兩星期，從1.172仰角向上，近期正試著站穩1.19以上，富蘭克林證券投顧認為，有希望挑戰1.20整數關卡。

然而歐元近日來的漲升力道，渣打、花旗、星展等外銀財富管理均認為只是短期現象，一致預期歐元對美元匯率在今年上半年只能小區間地來回盤整，至多不會超過今年初最高的1.24。

渣打銀行分析，美元對國際主要貨幣呈現短期與中長期走勢分化的情況，其中，歐元對美元近期可能下滑，但美元流動性充裕且聯準會限制公債殖利率應該會抑止歐元走弱，在未來12個月，預期資本回流歐元區，可能支持歐元對美元挑戰1.24。同時中長期而言，預期美元將回到偏軟格局。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出，美元指數在去年出現大幅下跌走勢後，2021年隨美國經濟前景顯著改善而有所表現，同時美國的經濟刺激措施的執行和疫苗接種進度領先歐盟，歐元名目有效匯率（NEER）升至歷史高點，壓抑歐盟經濟的復甦，「2020年支撐歐元升值的因素已經轉弱了」，星展財富管理估測，歐元對美元將回到1.15至1.20的交易區間。

花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞亦表示，美國經濟復甦，近期美元預期觸底反彈的走勢下，建議歐元、日圓逐步配置到美元。

相對美元指數走軟，歐元對美元匯率連走2星期的升勢。資料來源／STOCKQ

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