央行溝通有效 美對台「開後門」

美國財政部公布上半年匯率報告，台灣雖然三項標準都符合，但並未直接列入操縱國，暫列「加強觀察名單」，顯示央行與美國「溝通有效」，加上3月初開始，央行放手不再尾盤作價調節，匯率回歸市場供需決定，也展現一定的誠意，接下來只要「乖乖的」，加上「溝通、溝通、再溝通」，下半年應該可安全過關。

這次美國財政部匯率報告，並未直接點名任何國家為匯率操縱國，即使台灣跟瑞士、越南三項標準都符合，也未直接打入匯率操縱國。對此，央行官員表示，美國財政部這次的做法過去未曾出現過，「算是比較特別」，未指明操縱國，除反映台美雙方持續維持良好溝通外，也反映葉倫（拜登政府）的考量相對較周延，央行將持續積極與美國進行溝通。

匯銀主管認為，美國財政部長葉倫沒有按照過去的方式，只要三項標準符合，就直接打入匯率操縱國，死板地一切按照標準做決策，「這確實有些出乎預料」，但應該也是考量全球飽受肺炎疫情的極大衝擊，屬於「前所未有」的狀況，因此調整為更有彈性的新做法。

去年全球經濟受到疫情衝擊，引發全球央行狂印鈔救市，資金外溢的結果，我央行不得不進場大肆買匯以穩定匯市。央行總裁楊金龍3月即曾預期，「台灣有可能被列入」。他並強調，「立即上不會有影響」，但將利用為期一至二年的談判、磋商及觀察期「積極溝通」，並將提出三大理由與美國財政部進行磋商。楊金龍的三大理由包括：對美國出超擴大主要是中美貿易衝突的轉單效應、疫情效應使得台灣資通訊出口到美國增加非來自匯率因素、美國QE（量化寬鬆）金額龐大資金外溢效應。至於美國財政部檢視匯率操縱國的三項標準，即對美貿易出超逾200億美元、經常帳順差對GDP比率逾2％、淨買匯對GDP比率逾2％，台灣三項均符合。

匯銀主管強調，因應匯率操縱國問題，其實央行從3月9日開始，完全放手尾盤作價調節的舉措，回歸新台幣匯率由「市場供需決定」，至4月16日止，仍持續放手不變，可說展現相當的誠意。尤其目前台美關係大好，「溝通上應該沒什麼大問題」，只要雙方維持緊密互動，或許就如楊金龍說的「不會有立即的影響」。