美元霸權將殞落？高盛：３因素反轉走強

美國聯準會下猛藥推無限量化寬鬆（QE），拯救被新冠疫情重創的經濟，美元自2020年3月的峰點一路走下坡，而多款新冠疫苗接連問世，加上傾向多邊主義的拜登政府上台，更誘使投資人奔向風險資產。分析師普遍預期美元在2021年會進一步弱化，甚至有經濟學家警告美元恐有崩盤危機。

美元續弱幾乎成了共識，主要是疫苗陸續上市可望戰勝新冠肺炎，助全球經濟體在2021年回歸常軌，鼓舞投資人從相對安全的美國資產撤退，轉而錢進美國以外市場的股匯債。

花旗集團市場策略師預期，美元在2021年跌20％。其他金融機構也是一面倒看空美元，差別在跌幅輕重，例如去年底高盛分析師預測美元在未來12個月下跌6％，荷蘭國際集團預估跌幅多達10％。

前摩根士丹利亞太區主席、耶魯大學經濟學家羅奇（Stephen Roach）更語出驚人指出，美元很可能在2021年崩盤，終結國際儲備貨幣的霸權地位。他預估今年美元恐狂貶多達35％。

不過高盛也列舉三項潛在因素會促使美元反轉走強。首先，疫苗效果不如預期或抗疫遇新的阻礙，對具防禦性的美元資產需求再起。再者，如果美國經濟強勢復甦，聯準會背負提早升息的壓力。最後，倘若美股依舊多頭氣盛，資金將續留美國市場有助支撐美元。

美元自2020年3月的峰點轉弱後，奠定歐元的強勢格局，而隨著新冠疫苗相繼問世，為全球經濟復甦動能加柴添火，美國銀行經濟學家預期歐元在2021年將續漲。

美銀預估2021年歐元兌美元匯價的平衡區間在1.20到1.25美元，年頭在1.20美元，年尾在1.25美元，2022年則持穩在1.25美元。不過一旦聯準會面對經濟回溫轉強，暗示必須重啟升息循環後，歐元兌美元的升勢可能受限。

英國與歐盟趕在去年底脫歐過渡期結束前達成貿易協議，但英鎊並未因不確定性驅散強彈，主要是市場早已預期到此結果提早反映利多。澳洲國民銀行預測，英鎊兌美元今年能突破兌1.4美元，然疫情又急速擴散衝擊英國經濟的話，會抑制英鎊漲勢。

據《路透》分析，日圓做為避風港的角色仍將延續至2021年，如若日圓兌美元升破103，甚至奔向100日圓大關，日本官方料出面做道德勸說。此外，日銀仍將維持超寬鬆政策，甚至不排除增強力道，一旦美國等國家因經濟漸入佳境早一步升息或市場情緒獲提振，利差擴大也削弱日圓升幅。

新冠疫苗問世，加上全球景氣回溫激勵投資人搶進風險資產，花旗集團看好新興市場貨幣在2021年走強。但有別其他同業站在多方，法國興業銀行直指新興市場貨幣2021年表現平平，該行建議買進巴西幣和墨西哥披索，拋售土耳其里拉。

比特幣去年又見狂飆屢探高點，分析師大多樂觀看待2021年的行情，果然1月初就衝上4.2萬美元的歷史新天價，儘管隨後一度跌破3萬美元大關墜入技術性熊市，分析師按照歷史經驗，仍看好朝10萬美元邁進。

知名區塊鏈分析師Willy Woo說，2021年底前比特幣衝上20萬美元還是「保守預估」，攀抵30萬美元並非天方夜譚。然曾預期比特幣將漲到14.6萬美元的摩根大通看法轉空，基於需求走弱及投資人獲利了結，對於比特幣能否重新站上4萬美元存疑。