央行調節匯率？ 美元太弱下的「不得已」

又有外媒對新台幣匯率指指點點，迫使中央銀行星期天加班發出澄清函，強調央行近期以來的調節匯市作法，不是造成台灣被美方列為匯率操縱國觀察名單的原因。外商銀行貨幣分析師認為，新台幣此波升值和新興市場貨幣的方向一致，而且燎源關鍵出在美元進入周期性疲軟，新興市場貨幣若一路就強勁升值，對各經濟體經濟表現都會造成不利，「可以理解，許多央行都會進入市場調節的動機。」

央行在周日過午發出的澄清函，內容主要說明，109年12月我國被美國財政部列入匯率操縱國觀察名單，源自台灣對美貿易順差逾200億美元，加上我國經常帳順差對GDP比率逾2%，觸及兩項美方檢視標準而被列入觀察名單，「與央行調節匯市無關！」

央行也強調，美國12月發布的報告中，並沒有「敦促（urging）」台灣央行讓新台幣進一步升值（appreciate further）的說法。

造成匯率變動的因素有千萬種，央行總裁楊金龍曾在記者會上說，「媒體的報導，也是因素之一」，經常媒體寫出來的價位會刺激市場交易靠攏。有關媒體、輿論對匯市的影響，已有多篇學術論文研究佐證。

歐系銀行觀察指出，美元對新台幣的匯率走向，央行政策上其實也在改變，目前台灣出口結構是依賴比較優勢，匯率對台灣出口的重要性下降，同時，新台幣雖對美元升值，但名義有效匯率（NEER）仍相對穩定，意味著其他貨幣升值更多。

央行在每日台北匯市收盤的調節，舉世皆知，為堵住傳產出口商嘴巴也不得不有實際行動。但外銀認為，在美元走弱和存在地緣政治風險的情況下，台灣央行引導新台幣走弱，「越來越困難」，並且成本越來越高。所幸，上周以來，國際匯市出現美元反彈，澳幣等商品貨幣受挫，外銀財富管理也估測，美元已過了大跌的高峰，2021年上半年會維持弱勢，沒有大幅貶值的空間。

資料來源／央行臉書

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