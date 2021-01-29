央行抓包糧商炒匯 美媒爆這6大外銀幫兇

中央銀行嚴打炒匯行動，並在日前專案調查，查獲8家糧商透過6家銀行以商仲貿易為名，大量承作新台幣遠期外匯交易，累積承作金額達110億美元，影響外匯。美國財經媒體指出，涉案糧商為嘉吉（Cargill）、路易達孚（Louis Dreyfus）等，外商銀行則為德意志銀行、花旗集團、摩根大通、渣打、ING及澳盛銀行（ANZ）。

根據央行上周公布調查的內容，這次炒匯自2019年7月起到2020年7月，6家外商銀行在台分行，大量受理在台8家糧商公司遠期外匯交易，累積承作金額高達110億美元。其中有2家銀行在央行專案金檢前已經停辦，另有4家銀行，因遠期外匯部位背後違反了實需原則，影響外匯市場穩定，央行將於近期開罰，最重可能會撤銷其外匯業務執照。

由於糧商不在央行管轄範圍內，但相關資料將移送給財政部及金管會等其他行政機關，調查稅務在內的其他疑慮。

對此美媒報導，德意志銀行、摩通大通、花旗、澳盛及嘉吉均拒絶評論。一名渣打的發言人則表示，無法對此進一步評論，因為事涉到監管程序；ING也未回應；路易達孚則稱台灣監管單位尚未聯繫，拒絕進一步回應。（中時新聞網 葉明芳）

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