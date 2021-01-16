ETF？黃金？4面向掌握強勢台幣理財攻略

雖然川普即將交接美國總統大位，但是留給台灣的影響卻是長久的，尤其是2018年開啟美中貿易戰，造成台幣從當年八月的31.733兌一美元高點起貶，經過十七個月，正式突破28.5元的彭淮南防線，見到27.901元，這是近二十年來不曾見過的台幣價位，匯損＋高關稅＋人工成本上漲，台商投資中國的誘因正逐漸消失。

由於多數中小型台企並沒有趁著赴中國投資而提升技術門檻，做高附加價值產品並建立品牌，在面對中國越來越高漲的民族意識壓力，以及智慧財產竊取的環境，自1980年代末期台商獲准在中國投資的1910億美元(相當於5.44兆台幣)，正在加緊腳步撤離中國，投資台灣。

台灣錢回流 投資什麼才好？

統計至2020年上半年台商回流金額已破兆元台幣，不僅增加就業機會，並且推升台股登上15000點整數關卡，六都去年買賣轉移25萬棟，交易量年增7.8%，創七年新高，台商鮭魚返鄉已是不可逆的趨勢，台幣進入到長期升值的年代。

儘管央行出面呼籲全民護匯，但從台幣的長線走勢圖可以發現，就算是回到25元也是有可能的事，央行能做的就是盡力延緩時間，避免在短期內升得太多太快，因此從台幣貶值轉換到台幣升值，有必要調整投資理財方向與策略。

先來談談房市，雖然央行出手打房，但招招針對投資客設限，對於首購族並沒有影響，可以說是居住正義，畢竟人離不開食衣住行，而住是最大的民生消費，是每個人必須面對的人生課題之一。

購屋抗通膨 可考慮00712

由於美國疫情嚴重，拜登加碼推出紓困案勢在必行，債台高築本就助貶美元，無巧不巧的又搞出國會遇襲事件，可能損害美國債信評等，進一步增強市場對於弱勢美元的共識，從幾個大宗商品如原油、黃小玉、銅等頻創新高來看，在疫情沒結束之前，聯準會出手升息壓制通膨的可能性近乎於零，說明抗通膨概念至少是未來一年投資理財方向之一，而抗通膨最佳的利器就是房子，其次是黃金。

換言之，雖然去年中南部大漲一波，但歷史經驗證實，對於首購族來說，只要買得起，看準了就別猶豫，早一天成為資產階級，就早一天對抗通膨，更別說，滿手現金的台商經歷北上廣深房市狂漲的洗禮後，回頭看台灣的房價，當真是物美價廉。對於剛出社會的年輕人來說，還沒有購屋的自付款，可以考慮用FH富時不動產ETF(00712)來應對。

亂世買黃金 可關注00635U

盛世買骨董，亂世買黃金，相信大多數人應該認同從2018年美中貿易戰到2020年COVID-19疫情，世界局勢越來越緊張，地處世界三大火藥庫之一的台灣，應該更能體會，去年中共通過港版國安法，將黃金推升到2089美元歷史新高，經過半年整理，正好回到上升趨勢線。

市場關注從2014年到2020年，連續七年農曆春節前的穿金戴銀行情仍延續嗎？可以的，因為主導近三年國際局勢丕變的川普，並不會因為卸任交接而消失舞台，對於拜登執政來說，如果政策短期內大幅轉彎的話，說不定會激發川粉再一次集結抗議，對黃金形成支撐。

長期來說，地緣政治風險、貨幣超寬鬆、美國失業人口居高不下等、俄中聯手去美元化等因素支撐黃金走多，可關注元大S&P黃金ETF(00635U)。

從2020年十一月的12480低點上漲到15778高點，外資共買超1654億元，並不能算多，但外資是打著股匯雙賺的算盤，賺台積電的股息，又賺台幣匯差，所以金額雖然不大，報酬率可達兩位數。

資優生示範 高價股補漲可期

另外，投信賣超4.48億元，自營商買超32.52億元，可以發現三大法人其實並沒有很積極偏多，又或者說一套資金輪作。但是如果沒有新的存量資金進場，是不可能推升指數二千餘點，由此可知，台商回流除了買房，還炒股。

那麼，什麼樣的股票會成為台商掃貨的標的呢？自然是高成長、高現金股息的績優權值股，從這個角度便可以發現為什麼元旦過後，高價股逐漸轉強，畢竟能夠抱股過年，面對三至四月的財報月考驗，還是要靠業績，因此在600元台積電、逼近900元的聯發科、爭奪新股王的矽力-KY優良示範下，可留意落後補漲的高價成長股，如鈊象、智邦、緯穎、世界、弘塑、億豐、巨大、雙鴻、漢唐、數字等。

（洪寶山）

文章來源：理財周刊

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)