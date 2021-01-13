央行小編被盜帳號？匯率內外夾擊壓力山大

中央銀行壓力爆表，先是7日罕見於臉書發文呼籲「同舟共濟，穩定匯市大家一起來」，昨天又提醒廠商不要過度拋匯，「以免砸到自己的腳」，過往神祕色彩濃厚的央行，如今反常頻頻在臉書貼文，不少網友懷疑央行是不是被盜帳號了。

台灣因為防疫良好、經濟基本面佳，台股有殖利率優勢，加上台商回流浪潮延續，2020年新台幣匯率狂飆，年初還在30.1元價位，年底盤中已經升破28.1元，全年累計升值1.598元，升幅達5.6%；新台幣匯率更在2021年1月5日，盤中進軍27元價位，從此開啟匯率新時代。

新台幣升勢有如脫疆野馬，央行招式盡出，除了尾盤作價重出江湖，盤中也真槍實彈買匯阻升；另外，央行天天於臉書更新新台幣升值幅度，強調和主要貨幣兌美元的升貶幅相比，升幅尚屬居中，試圖穩定軍心。

央行祭出穩匯連環拳，仍難阻止新台幣升值大勢，7日晚間更於臉書發文要大家「同舟共濟」，有別以往的迥異作風，不少網友疑惑「央行被盜帳號了嗎？」

出口商與匯率操縱內外夾擊 央行「壓力山大」

「央行壓力真的很大」，台經院所長吳孟道指出，新台幣升勢猛烈，對出口商帶來很大衝擊，值得注意的是，去年電子零組件、資通訊產業需求大爆發，大量拉貨之下，衝刺出好表現，因而淡化匯損衝擊，但2021年到來，當需求緩和、少了急迫拉貨需求，廠商庫存變成存貨，匯損影響將會擴大。

傳統產業去年受創較深，塑化、鋼鐵、紡織等承受的新台幣升值壓力更大，吳孟道指出，去年第4季傳產好不容易有點起色，如果今年新台幣繼續走強，難保回溫只是曇花一現。

央行對內考量出口商蒙受匯損衝擊，對外則有美國老大哥匯率操縱的壓力，可謂「內外夾擊」。

吳孟道分析，美國總統當選人拜登即將上任，政府還在摸索行事風格，且期待與美國建立實質經貿關係，此時若央行持續阻升台幣，被美國認為有匯率操縱之嫌，恐怕不是正面因素。

吳孟道直言，近半年央行花了非常多心力穩定匯市，但「愈護盤壓力愈大」，獨木難撐大局，才會呼籲「穩定匯市大家一起來」。

不過他也提到，綜觀外在環境、台灣經濟數據，「經濟好成這樣，不升值說不過去」，新台幣勢必會往升值方向繼續前進；央行穩定匯市是為了讓廠商有時間反應，進行避險、體質調整，接下來仍會視資金進出情況慢慢放手，「廠商該做（避險、轉型）也要做，不能永遠寄望央行」。

拜登上任帶來新氣象 金融市場可能「起風了」

其實外匯局長顏輝煌日前一席話也相當耐人尋味，他在記者會上回應匯率議題時，引用四大投行的說法，強調「市場不是一面倒看空美元」。

「金融市場起風了」，匯銀人士指出，從拜登上任到亞洲農曆新年這段期間，金融市場風向慢慢轉變，資金推動股市、熱錢湧向亞洲市場的情況，不再是單方向發展，有必要止步觀望一下。

匯銀人士提出2點原因，首先，歐美疫情持續升溫，拜登上任後，若發布緊急命令、推行強硬措施，市場避險情緒升溫，資金可能又會重新轉往美元。

其次，國際油價反彈、原物料價格暴漲，且運費飆升，將加深通膨預期；近期已經看到美國10年期公債殖利率飆高，背後意義是市場利率可能隨之提升，因此部分資金慢慢考慮回頭布局美債、美元資產，不再一面倒看空美元。

匯銀人士直言，拜登上任的政策動向、美國公債殖利率走揚，都可能引導風往美元反彈、亞幣走強趨勢暫歇的方向吹，這才是廠商不應急於一時、盲目拋匯的關鍵。

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