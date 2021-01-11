央行求別亂賣美元 外媒曝內幕

美國聯準會（Fed）與美國財政部聯手救市下，市場獲得史無前例的寬裕資金流動，這讓新台幣在去年接連升破30、29元關卡，甚至在近月台北匯市盤中不斷強攻28元關卡，面對這波強升氣勢，央行喊話，期盼民眾別大量拋售美元，請大家共同維護國內匯市的穩定。外媒報導指出，央行在溫情喊話同時，央行已派員調查國內銀行異常行為，了解出口商是否進行炒匯。

央行罕見在上周透過臉書喊話，提到「新冠疫情造成匯市劇烈波動，若大家大量拋售美元，將導致美元價格越賣越低，不但不利廠商報價，還有匯損情況」。央行溫情喊話「同舟共濟、穩定匯市大家一起來」，拋售美元對國內業者來說是重大傷害，強調央行會依照職責調節匯市，請大家共同維護國內匯市的穩定。

美國財政部去年12月16日公開半年一次的外匯政策報告，正式瑞士、越南列入匯率操縱國名單，另外將台灣、泰國、印度納入匯率操縱國觀察名單。

據《路透》報導指出，台灣去年貿易出口額較2019年增長4.9％，至3452.8億美元，創下單年最高記錄。台灣成為新冠疫情後，第一波強勁復甦的經濟體，甚至在疫情當中還因此受惠於遠端經濟需求，但與此同時全球央行大放活水，台灣央行僅降息一次，顯示台灣經濟強勁體質，但熱錢湧入台灣讓央行壓力極大。

報導提到，央行關注出口商是否趁著新台幣升值期間，透過海外貸款炒匯，因此派員調查國內銀行，審視客戶大規模匯款活動，是否涉及炒匯嫌疑的異常活動。（中時新聞網 呂承哲）

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