台幣續寫新高 早盤大漲4.62角觸27.945

台幣兌美元昨天（6日）早盤以27.95元續寫23年半來新高，但尾盤豬羊變色反以小貶0.5分、報28.407元作收。今早開盤又跳高1.57角，隨後2分鐘內就再次攻破28元關卡，早盤觸及27.945元，再次改寫紀錄，累計升幅達4.62角。

據《中國時報》採訪報導，央行外匯局局長顏輝煌強調，匯率的預測相當困難，因為市場上的變數多，不確定性更多，「看空看多都有，並不是一面倒全部看空」。例如JP摩根、匯豐銀行、瑞銀等認為，2021年下半年假如美國經濟成長，通膨展望強勁，殖利率曲線可能反轉，則美元將反彈走強。

顏輝煌說明，央行針對新台幣匯率一直以來均採管理浮動匯制度不變，通常是「市場供需決定」，只有資金大量且集中進出，可能造成匯市及金融市場失序時，才進場調節，「從來沒有設定目標價格」。

央行阻升也讓外匯存底持續創高，2020年12月外匯存底月增165.14億美元，締史上單月新高，外匯存底餘額5,299.11億美元更已連續19個月刷新紀錄。合計2020年外匯存底餘額全年大增517.85億美元、也是年增金額史上次高。

（中時新聞網 王毓健）

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