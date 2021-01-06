27元保衛戰！熱錢狂倒 新台幣飆升27.95元

熱錢狂倒 新台幣失控飆升27.95元

延續5日的攻勢，6日美元匯價大漲1.52角以28.25開出，也是早上開盤來的最低報價。

然而漲勢沒有休息，隨著台股萬五登高，熱錢持續衝破台幣防線。早盤氣勢如虹新台幣攻上27.95元，大幅勁揚4.52角，再度推升23年半來新高價位，連續2天挑戰27字頭，測試央行的底線。

上午9點42分新台幣對美元匯價來到27.961元，升值金額仍然高達4.41角。

（工商時報 李青縈）

台幣匯率升勢2021年更猛，兌美元開盤跳高1.52角，隨後直接又衝破28元大關，漲幅4.5角，觸及27.952元，持續更新23年半新高，也是連2天盤中見到27字頭。

匯銀主管表示，延續開紅盤日的美元偏弱、主要亞幣走升格局，新台幣昨早漲勢仍強，不過下午後美元反彈，原先領漲的人民幣、韓元等分別轉為貶值0.02％、0.51％，反觀新台幣漲勢不受影響，甚至上演「獨強秀」。

據《中國時報》報導，有銀行理專表示，過往台幣沒那麼能升，多半建議「2字頭分批買入」，許多退休族美元定存部位至少10萬美元起跳，升個1角再加碼，但沒想到台幣見回不回，多半「加碼加到沒錢了」，以20萬美元定存計，就算分批買入，帳面上至少也有20萬台幣的損失。

富邦金控首席經濟學家羅瑋認為，台幣今年會到27.8元。外銀看法更激進，去年底就喊美元再跌2成。一般認為在台股撐腰下，台幣想要走弱也不容易，短期內27元價位會再測試一陣子，央行也會持續防守。

（ 中時新聞網 王毓健）

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