升值壓力爆炸 新台幣衝破28價位

5日一開盤新台幣就顯強勢，美元匯價大漲1.74角以28.25開出，也是早上開盤來的最低報價。

接著延續漲勢，上午10點5分新台幣對美元匯價來到27.988元，飛越28元價位，大升4.36元，直逼1997年紀錄。

從上周起雖然央行尾盤調節幅度加劇，屢屢以4角大動作調節，拉回28.5的防線；但禁不起連續多日盤中28元價位的衝撞，5日早盤在相隔23年後重見27字頭。

（工商時報 李青縈）

新台幣今早以28.25元開盤後，升值氣勢如虹，匯價直線上攻，升幅逐步擴大，並在9時45分左右，升破28元重要整數關卡，最高升抵27.992元、勁揚4.32角，再創近23年半盤中最高價，也宣告匯率新時代來臨。

2021年才剛揭開序幕，台灣股匯市就展現強勁動能，外資歸隊，台股持續攀高，挑戰萬五；新台幣匯率則在熱錢湧入、亞幣走強及出口商拋匯潮帶動之下，步步高升，今早開盤後1小時內，就攻克28元整數關卡，足見升值壓力爆表。

市場普遍預期在國際美元弱勢、資金回流以及台灣經濟基本面佳等因素之下，新台幣早晚會升至27元，終在今天升破28元大關，新台幣盤中升抵27.992元，並再次改寫1997年7月30日以來盤中最高價。

（中央社）

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