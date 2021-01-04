開紅盤股匯雙漲 新台幣衝23年半新高

2021年開紅盤日，股匯聯袂上攻，台股來到「萬五」邊緣，且外資歸隊匯入擴大買超，激勵新台幣升勢續強，央行果然順勢上調防線，盤中及收盤各來到28.065元及28.424元，雙創近23年半新高，升值8.4分，台北外匯經紀公司成交量17.38億美元。

外匯交易員指出，國際美元續弱，主要亞幣的韓元及人民幣紛紛走升，加上台股攻勢強勁，收盤再創新高的14,937點，15,000點大關在望，外資休完年終假期，馬上大肆匯入搶新年行情，擴大買超台股233億元，多股力道齊聚推升新台幣，盤中一舉衝破2020年底的28.09元，來到28.065元，顯示央行就是維持一點點上調防線的態度。

外匯交易員認為，最快農曆年前新台幣應該可以看到27元價位，畢竟央行2020年12月苦撐28元大關，買進不少美元，2021年一開年也繼續再買下去，但後續預期升值壓力將是有增無減，且就央行開紅盤日就上調防線的動作來看，推測跟28元說拜拜的時候，應該是到了。

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