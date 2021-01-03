央行逐步上調防線 台幣升破28成定局

疫情肆虐2020年一整年，全球啟動史上最大寬鬆、印鈔救經濟，資金外溢效應加上海外資金回流，讓新台幣升勢強勁難擋，央行以洪荒之力進場調節，艱守28元大關，匯銀主管指出，進入2021年，疫情暫時還看不到好轉，預料央行將持續上調防線，也就是新台幣進入27元價位看來已成定局。



匯銀主管表示，統計2020年新台幣全年升值5.61％，在主要亞幣中低於人民幣狂升6.52％及韓元飆漲6.3％，但這主要是央行尾盤作價，才堅守住28.5元防線。若以盤中價來看，新台幣早在2020年12月初就已突破所謂「彭淮南障礙」，更不停往28元闖關，若扣除央行尾盤作價，新台幣實質匯價2020年全年升幅應逾7％，是最強亞幣。



央行公布2020年上半年進場買匯39億美元，以維持新台幣匯率穩定，央行總裁楊金龍在2020年12月17日年終理事會後也證實，下半年仍有進場買匯，金額將在2021年立法院財委會業務報告時公布。匯銀主管認為，央行2020年下半年買匯力道遠大於上半年，若全年買匯逾百億美元，也不讓人意外。



觀察央行盤中真槍實彈進場買匯阻升新台幣，自2020年1月爆發疫情以來，盤中高價原為30.1元，但年終封關已不到28.1元，也就是一年下來逐步上調防線累計逾2元。匯銀主管指出，央行直接進場買匯阻升的代價不便宜，絕對無法做到不論外資、出口商賣多少都照單全收，畢竟央行職責是維持新台幣匯率相對穩定，而不是要讓新台幣成為最弱貨幣。



央行透過尾盤作價壓低新台幣升幅，有利出口商年終作帳時美化數字，或許這部分不容易跟美國財政部解釋清楚。匯銀主管說明，就算用收盤價來看，2020年全年升幅還是位居第三強亞幣，有利央行與美國財政部溝通時符合「沒有運用干預匯率，取得不當競爭力」這項。



匯銀主管強調，2020年12月台股年終發威，指數屢衝新高，部分外資不放假，買超564億元，由於目前市場普遍看法是2021年台股開紅盤後將延續上攻行情，在外資全數歸隊下，新台幣想不升都難，因此，新台幣升值壓力有增無減，央行將不得不逐步上調防線，也代表開年後隨時都可能見到27元價位。