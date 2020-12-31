明年台幣見27字頭？ 梁次震：unfortunately！

新台幣持續朝28元整數大關逼近，2021年新台幣匯價將再現「27」字頭！身為台灣NB/PC代工一哥的廣達（2382），今年前三季因新台幣匯率強勁走升，仍有約6億元的匯兌損失，廣達二當家的副董梁次震對市場預期明年新台幣將現「27」字頭的心理預期，以「Yes，Unfortunately！」回應。而廣達是否會將匯率因素反應到終端售價，調高產品價格？梁次震表示：「我不知道，講出來就傷感情了！」

央行本周辛苦守匯，希望在今天「封關」能將匯價守住28.5元，減少企業匯損衝擊。昨天台北外匯市場爆了逾23億美元的成交量，外資當日也大買台股268億元，預估今天封關央行將面對更大的拋匯壓力。國內出口商又是如何看明年的匯價？廣達副董梁次震認為明年新台幣再現「27」字頭的市場預期是「Yes，Unfortunately！」

新台幣匯價今年強勁走升，盤中升幅逾1成，向28元整數大關迫近。央行前副總裁許嘉棟表示，「目前新台幣匯價都是央行苦撐的結果，央行老是用買匯阻升，還不如多開放外匯業務。」

台灣央行則於臉書粉絲團表態，央行外匯業務已近乎完全開放，資金進出台灣自由，今年以來新台幣對美元升值，主要反映台灣經濟基本面表現良好。央行強調，金融自由化程度越高，國內金融市場越容易受到資金進出的影響，尤其這次新冠肺炎疫情對全球經濟金融衝擊，更甚於2008年全球金融危機，造成國內匯市變動更加劇烈。對於市場憂心台幣強勁升值將使外銷產業包括科技業、機械業、紡織、汽車零組件等遭逢匯損壓力，央行重申，會維持市場秩序和金融穩定。

（時報資訊 任珮云）

延伸閱讀

封關前繼續衝！新台幣觸及28.095元