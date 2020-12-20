和美元玩翹翹板 外銀沒在看衰黃金價格

看衰美元在2021年的走勢，在銀行圈早無庸置疑，但歷史上和美元同屬投資市場上避險工具的黃金，儘管金價在今年8月曾秀了高潮後回冷，外銀財富管理至今沒有看衰過2021年黃金前景，包括渣打、匯豐和瑞銀仍建議在另類資產中配置黃金，估計2021年可能會和美元走勢大玩翹翹板，來個你低我高的未來展望。

國際金價在12月18日來到1882美元/盎司，在月均價、季均價之上，這可是經過11月底1776美元/盎司、半年來的新低價位，和8月上旬的2064美元/盎司相較，約有6～9％的上下震幅。瑞銀財富管理在11月底時就預報，國際金價不排除會短暫跌破短期關卡1,809 美元，一旦屬實，就可以期待明年第一季的反彈機會。

匯豐銀行財富管理雖對黃金配置保持中性，仍認為現階段市場不確定性偏高，加上實際利率走低，帶動黃金表現非常出色，只要利率「長期偏低」的環境下，黃金依然非常利好。黃金在低債券收益率及債券可能失去其分散風險特質的環境下，可為多元資產投資組合提供合理的分散投資優勢。

表、外銀財富管理對 2021 年黃金走勢分析

資料來源：各銀行財富管理，整理：陳碧芬

銀行 渣打 匯豐 瑞銀 觀點 看好 中立 看好 配置 需要 需要 需要 挑戰價位 2,400美元/盎司 — 2,000美元/盎司 價位時點 6至12個月 — 2021年第一季

惟，匯豐財富管理估測，隨著經濟復甦、地緣政治緊張局勢緩和及不確定性降低，進一步上行的空間可能有限。相對上，瑞銀財富管理就樂觀許多，該團隊分析，面對種種不確定性，美國聯準會可能需要擴大量寬目標至較長年期債券，以引導實際利率進一步走低，無庸置疑地，美元的吸引力大降，因此保持預期國際金價在2021年一季度再度挑戰2,000 美元。

對美元前景基本論調就是「看跌」的渣打銀行財富管理，認為美元的弱勢不變，實質利差是因素之一，美元流動性增加更是拖累投資人對美元的偏好，以目前全球經濟成長逐步改善過程，市場再次關注美國預算及經常帳的雙赤字，更是說明美元缺乏經濟基本面的支撐。

對於黃金，渣打銀行財富管理用「未來依然金光熠熠」作為「看好」的註解，評估黃金未來6～12個月應繼續持有，實質收益率低、且不斷下降下，美元下跌和風險規避情緒周期性反覆，都是看好黃金的原因，「整個總體背景都支持金價走高」，該行預計未來6～12個月金價將高於2,400美元/盎司。

從看衰美元的出發點，匯豐財富管理提醒投資人，美元全線下跌與市場對「V型」復甦的預期相一致，2020年美元的疲弱態勢超出銀行的預期，正是因為市場堅信「V 型」復甦即將到來，即使很多國家的經濟活動仍低於新冠疫情之前的水平，但市場更關注經濟活動數據超預期的表現，自動忽略不太引人注目的經濟受損證據，因此預計美元也將表現疲弱，在2021年走完周期性的下跌。