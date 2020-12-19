怕爆！有人滿手美元怎辦？老謝淡定點前景

這一波美元跌勢凶猛殺破90大關，有投資人哀號滿手美元，不知該怎麼辦？財信傳媒董事長謝金河表示，聯準會把利率降至零附近，美元利差消失，成為弱勢美元的導火線，由於技術面乖離過大，美元有反彈機會，他認為，美元弱勢必須靠美國基本面回升才能扭轉。

「一位朋友問他，手上滿手美元，怎麼辦？」謝金河在臉書發文指出，台灣投資人喜歡存美元，這個問題可能大家都會很重視。從三月迄今，手上抱著美元的人，一定如坐針氈，因為美元指數從102.992狂跌而下，這兩天正式跌破90的關卡，美元更下一層樓，手上抱美元的人愈抱愈害怕。

他說，過去很長的時間，美元不但是強勢貨幣，更是最重要的避險貨幣，這是因為美國是超級大國，美國也是發鈔國，手上抱美元可以立於不敗之地。但這次疫情衝擊美國經濟，聯準會（Fed）把利率降至零附近，美元利差消失，這是弱勢美元的導火線，美元就這樣持續跌了9個月。

「美元跌，其他貨幣被迫升值，台幣一度到28.115，人民幣到6.5左右，歐元、英鎊、澳幣、日圓等相繼升值，不但台灣的出口商哇哇叫，中國大陸的出口商也跳出來喊吃不消，而台灣此時又被美國列入外匯操縱國的優先觀察名單，央行的手腳也被綁住，加上資金回流，台幣進入升值週期，這個趨勢大家要心理有數。」

但謝金河認為，台幣不能升太快，應該增加波動，出口商要積極操作外匯避險，不能把全部責任推給央行，也許明年台幣的區間會在27.5到29.5之間。

由於美元弱勢，避險角色也轉弱，這一陣子比特幣飛竄而出，一下子越過20,000美元高價直奔到22,950美元，比特幣把黃金、白銀全都比下去。

「目前看美元最衰的是知名經濟學家羅奇（Stephen Roach），他指稱美元會再跌35%。」謝金河不相信會這麼慘，認為這一波美元殺得又急又猛，技術面乖離已大，美元有反彈機會，但強調美元弱勢必須要靠美國本身的基本面才能扭轉。

（中時新聞網 吳美觀）

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