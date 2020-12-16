台幣如到27元 柯拔希：台商流回又將流去

央行明天將召開第四季理監事會議，匯率走勢是關注焦點。飽受升值壓力的機械公會理事長柯拔希今天談到匯率，連發數聲感嘆。直言如果台幣不幸升值到27美元，因我們未加入貿易協定關稅較高，台商回流將變成「流回來又流回去」，加速廠商再出走，會有產業空洞化問題。

台幣今天一度升到28.121元，未來「28」字頭能否守住，要看央行是否放手。今天媒體詢問柯拔希，假如升到27元會怎樣？柯表示，假設真的不幸走到27元，那麼台商回流會變成流回來又流回去，很難在台灣發展。畢竟有百分之7、80廠商毛利率沒那麼大，將加速它們出走力道，產業會空洞化。

就算台幣未到27，長期在28元，仰賴出口的機械業也受不了。柯要求，業界對匯率要求只是希望跟競爭國升貶一樣，畢竟我們無法簽署RCEP，關稅多10％，如再加上貶值又輸人家5％，產業會很辛苦。如果因為熱錢而毀掉產業，很不值得。

假設匯率能持穩，柯拔希看好明年機械業發展，說今年11月機械出口產值年增10.8％，前11個月機械出口值達234.9億美元。雖仍比去年同期減少5.2％，預估全年約衰退4％，但已「誠屬難得」。

他聲明，機械業「先蹲後跳」趨勢不變，在貿易戰後第二生產基地、後疫情時代美中兩大製造系統確立下，明年機械業將有爆發性成長。預期成長5％到10％，有機會突破300億元產值。（中時 王玉樹）

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