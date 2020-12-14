人民幣升值 大戶獲利了結

人民幣升值，大戶趁機獲利了結。部分大型行庫指出，近來觀察到一些人民幣存款大戶趁著人民幣升值而出清或減碼手上的人民幣存款部位、獲利出場，結果使行庫的人民幣存款流失不少。為了大陸分行的營運資金，行庫最近也祭出優存吸金，降低拆借的資金成本。



11月多家銀行陸續推出人民幣的優存，行庫主管指出，相較過去銀行祭人民幣優存是用於放款或投資人民幣債券來賺取高利差，最近因為陸企頻傳財務危機，銀行不敢再擴張投資部位，反而是因為人民幣升值使部分銀行人民幣存款萎縮，才必須透過優存吸收人民幣資金。



大型行庫的主管指出，一個月前人民幣的拆款利率即有飆升的現象，隔拆利率曾一度來到2.8％、3.5％，讓行庫的大陸分行的營運資金吃緊，靠拆款支應則會使資金成本大幅上揚。



現在年關將近，行庫主管進而指出，每年在年關之前，人民幣不論境內或境外市場的拆款利率都會升高，亦反映出流動性風險問題，與其冒著流動性風險及承受拆款利率飆高，不如先行作存款準備，因此才以牌告利率作為基準往上加碼，推出人民幣優存措施來吸收資金、彌補存款減少的部分，避免屆時大陸分行面臨資金吃緊問題。



對於人民幣債券的投資，大型行庫主管也說明，除了陸企少碰之外，現在為數不多的人民幣資金，會以投資歐美企業的人民幣債券為主，這些歐美企業由於在大陸仍有多個分公司通路，有營運上的人民幣資金需求，因此也會發行人民幣債券，行庫的人民幣部位若要作債券投資，會以這類企業為主力；除了債券投資收益，也會伺機以此賺取跨幣別的套利交易。