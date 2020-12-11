新台幣收28.4刷新高！失望性拋匯出籠

短短一周再調「雙防線」 新台幣衝近23年半新高

國際美元續弱，台股開高走低震盪收小紅，出口商失望性拋匯，加上外資偏匯入，新台幣升勢強勁，使得央行壓力加大，結果短短一周再度調整「雙防線」，即盤中28.1元、收盤28.4元，終場收在28.44元兌1美元，續創近23年半新高，台北外匯經紀公司成交量11.77億美元。

外匯交易員指出，美股陷入小幅整理，主要亞股及台股漲跌也不大，外資雖小幅賣超台股20億元，但資金還是偏匯入，尤其出口商眼看央行調整「雙防線」的週期愈來愈短，失望性拋匯出籠，畢竟年關愈來愈近，因應短期資金需求考量，決定「先跑先贏」，拿到貨款就拋，不再對央行有期待，或許下周「雙防線」就再調整為盤中28元及收盤28.3元。

外匯交易員強調，歐洲央行（ECB）決策會議結論，符合市場預期，維持各項主要利率不變，且緊急購債計畫總額提高5,000億歐元，同時提高多項寬鬆措施額度及延長效期。接下來靜待15日及16日的美國聯準會（Fed）利率決策會議登場，市場預料結論也將不脫預期，但隨年終愈來愈近，外資啟動休假模式，或許一切就等休完假期進入2021年再做打算。

（工商時報 呂清郎）

新台幣收28.4刷新高 升破彭淮南防線

11日新台幣又寫新歷史，狂升再破「雙防線」！美元匯價盤中持續衝高到28.161元對1美元，收盤價更繼續創下23年來的歷史，收28.44元，升了6.6分，正式摜破 28.5 的彭淮南防線。

台幣在上週央行放手後，幾乎天天改寫歷史，原先28.5、28.8的雙防線眼看已經下修3角變成28.2、28.5。然而在這周最後一個交易日，新台幣再顯強勢又突破，下周雙防線會變成多少，就端看央行出招了。

（工商時報 李青縈）

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