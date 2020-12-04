央行「LET IT GO」 台幣登23年新高價

盤中升破28.3價位

新台幣升勢難擋，央行接連棄守盤中28.5元及收盤28.8元「雙防線」後，4日又上演第三集，展現「玩真的」決心，新台幣再過一關，升破28.4元至28.3元，終場更直接打破「彭淮南障礙」28.632元，收在28.521元，創逾23年來新高價，勁揚1.47角，為近二個半月單日最大升幅。

央行放手防線的效應，引發出口商恐慌性拋匯，加上台股攻克「萬四」，外資匯入搶一波行情，匯市成交量爆21.07億美元，為二個多月來單日最大量。同時新台幣一周來累計大幅升值2.9角或1.02％，周線已連五升。匯銀主管認為，看來央行這次是宣告「玩真的」，畢竟新台幣升勢一日強過一日，再擋下去不排除可能造成無法收拾的結果，也不管他什麼防線或「彭淮南障礙」，直接高唱冰雪奇緣主題曲「LET IT GO」。

匯銀主管指出，國際美元指數下滑至二年半新低，主要亞幣全面走升，新台幣當然也跟著衝，加上新冠疫苗好消息，英國將開始大規模接種，美國新的白宮主人拜登，對大陸的態度將川普強硬，激發風險性偏好升溫，外資熱錢啟動一波前進新興市場，更助長新興亞幣升勢，尤其新台幣。

台股一向以高現金股利殖利率受外資青睞，匯銀主管表示，由於台灣今年來經濟及出口表現佳，且疫情控制一直良好，近期屢創新高，更進一步上攻14,000點大關，當然是外資關注的首要目標，持續匯入搶攻新高行情，也因此造成11月以來新台幣升值壓力大到爆棚，央行全力苦撐「雙防線」，漸漸逼近臨界點。這時卻正好發生「監察院關切事件」，決定順勢放手。

匯銀主管強調，統計12月2日央行棄守收盤28.8元關卡，及3日放手盤中28.5元防線，4日一舉打破「彭淮南障礙」，累積三個交易日來，新台幣狂衝3.16角之多，升幅為1.11％，同期間其他亞幣也全面走揚，其中韓元更飆升達2.23％。

觀察長期以來南韓均是台灣出口的主要競爭對手國，新台幣緊盯韓元走勢。匯銀主管推測，或許因為韓元比新台幣強許多，也是這次央行決定放手的原之一，甚至後續不排除跟隨韓元亦步亦趨，即新台幣逐漸縮小尾盤干預作價幅度，也代表「楊金龍紀錄」，將正式取代「彭淮南障礙」，且短線紀錄還會持續刷新下去。