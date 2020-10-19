台灣人民幣存款餘額 80個月新低

中央銀行19日公布9月銀行辦理人民幣業務概況，暌違26個月未見的人民幣NCD（可轉讓定期存單）重現江湖，但金額僅人民幣5億元，對存款餘額影響不大，9月人民幣存款餘額月減7.58億元至2,351.22億元，再創80個月新低。另因疫情衝擊，台商大舉回流，OBU（國際金融業務分行）人民幣存款餘額創統計以來新低的285.69億元。



央行官員表示，這次的人民幣NCD是由陸銀發行，全部由壽險業取得，僅五個月期，推測應是提供短期資金調度，因此金額不大。過去人民幣NCD多數由陸銀發行，本國銀行較少，前一檔是在2018年7月台銀發行的150萬元，同年1月則是陸銀發行一檔有20億元。



統計顯示，9月銀行人民幣存款餘額中，OBU存款餘額月減5.68億元至285.69億元，創2013年2月統計以來新低，主要是活存減少，與2014年4月最高峰的599.29億元相比已經腰斬。至於DBU（外匯指定銀行）9月減少1.9億元至2,065.53億元，法人及個人戶均減少。



央行官員說明DBU法人戶存款減少，主要是當月國際板人民幣債券新發行五檔共28.25億元，但並無到期或提前贖回，壽險業收回的資金投入人民幣債；其次是當月有四檔人民幣計價基金發行，包括一檔目標到期基金、兩檔新興市場債基金和一檔ESG基金，也幾乎全都由壽險業取得，代表壽險業收回海外資金，多數並未進入存款，直接轉向獲利較高的人民幣計價商品。



個人戶存款減少則是轉換其他幣別，或轉向其他人民幣投資理財商品。央行官員指出，國銀人民幣優惠存款利率續位在低檔，吸引力減低，使得存款流失。



台灣人民幣存款餘額在主要離岸市場續居第二位，僅次於香港至8月底的6,717億元，高於新加坡（每季公告）至3月底的1,210億元，及南韓至8月底的112億元。