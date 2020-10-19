新台幣波動 央行：28或29字頭均可能出現

股匯齊揚，新台幣兌美元今天終結連四貶，收盤收28.950元，升2.9分。央行總裁楊金龍日前曾表示，新台幣28元將成為短期新常態，不過央行今天補充，新台幣匯率在28或29「字頭」均可能出現。

央行總裁楊金龍日前在立法院表示，新台幣28元將成為短期新常態，不過央行今天補充，今年10月以來，新台幣兌美元匯率大致介於28.600至29.104元間波動，也就是新台幣匯率在28「字頭」或29「字頭」均可能出現。

但央行強調，匯市瞬息萬變，因此，很難準確預測未來匯率走勢；新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，央行將密切注意資金進出情況，並本於職責維護外匯市場秩序及金融市場穩定。

台灣今天上演股匯齊揚戲碼，台股開高走高，加權指數上揚157.97點，收在12908.34點，重新站上12900點大關，其中外資及陸資買超達127.58億元。

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外匯交易員表示，外資今天有進有出，不過蘋果話題正熱，部分外資回補台股、呈現匯入，加上亞幣走升，帶給新台幣支撐力道，新台幣兌美元開盤價為28.970元，最高升抵28.701元、最低28.970元，台北及元太外匯市場總成交金額13.31億美元。

外匯交易員表示，美國總統大選之前，市場觀望心態較濃厚，可能較難再次展開新一波升勢，但欲弱不易，新台幣料將在28元價位區間整理一陣子。