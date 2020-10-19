9月人民幣存款餘額 創80個月新低

中央銀行公布9月銀行辦理人民幣業務概況，人民幣存款餘額月減人民幣7.58億元（以下單位均是人民幣）或減0.32％，來到2,351.22億元，創80個月新低紀錄。

央行官員表示，9月DBU（外匯指定銀行）人民幣存款餘額減少1.9億元至2,065.53億元，OBU（金融業務分行）月減5.68億元至285.69億元。觀察當月個人戶及法人戶存款均減少，定存減少多於活存增加。

9月匯款總額增加136.78億元或11.77％，央行官員指出，DBU及OBU存款減少的部份，即代表匯款增加相當的結果，主要是電子業支付三角貿易貨款增加，及廠商資金調度。

台灣人民幣存款餘額，在主要離岸市場續居第二位，僅次於香港至8月底的6,717億元，高於新加坡（每季公告）至3月底的1,210億元，及南韓至8月底的112億元。

央行官員指出 散戶持續撤離

中央銀行今天公布9月底全體國銀人民幣存款餘額為人民幣2351.22億元，創下6年8個月以來最低紀錄，央行官員指出，散戶持續撤離，不過壽險業因人民幣看升，仍願意將資金停泊在人民幣。

9月底國銀人民幣存款餘額（含可轉讓定期存單NCD）為2351.22億元，較上月減少7.58億元；其中外匯指定銀行（DBU）存款餘額月減1.9億元，降至2065.53億元，國際金融業務分行（OBU）存款餘額也同步減少，下滑至285.69億元。

DBU、OBU存款餘額雙雙下降，央行外匯局行委陳婉寧指出，DBU方面，個人戶、法人戶都呈減少，個人戶延續先前趨勢，決定轉戰其他投資工具及幣別，撤離人民幣；法人戶雖然壽險業收回國外投資，有助於存款餘額增加，但電子業支付三角貿易貨款金額也不少，導致整體餘額依舊向下走。

陳婉寧分析，壽險業收回國外投資資金後， 一部分投資國際債券、一部分流往NCD、一部分轉戰人民幣計價基金，轉換為其他幣別的量不大。

壽險業為何願意續將資金停泊在人民幣，陳婉寧推測有兩大原因，一是人民幣匯率看升，大家預期未來走勢不錯，二是人民幣利率相對於國際貨幣稍微高一些，投資資金去路有限的情況下，自然會選擇報酬率好一些的幣別。

央行也提供人民幣各天期最優專案牌告利率，1個月期是永豐銀的3.05%最高，3個月期為日盛銀1.8%，6個月期為日盛銀1.9%，9個月期、一年期均是合庫的1.45%。

至於主要離岸市場的人民幣存款餘額，台灣人民幣存款餘額穩居第二名，僅次於香港8月底的6717億元，韓國8月底則為112億元，新加坡3月底為1210億元。

（中央社）