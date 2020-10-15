驚！央行總裁楊金龍 公開表態新台幣匯價

新台幣匯率28元 楊金龍：短期成新常態

新台幣近期漲勢凌厲，升破29元整數關卡、站穩28元，中央銀行總裁楊金龍坦言，28元的新台幣匯率「短期」或許會成為新常態，也許半年到1年。

楊金龍今天赴立法院財委會進行業務報告，朝野立委均關注新台幣匯率議題，國民黨立委曾銘宗詢問，新台幣兌美元匯率28元會不會成為新常態；楊金龍表示，短期或許是對的，中長期則不敢做明確預測。

至於28元新台幣匯率「短期」成為新常態，指得是多久，楊金龍進一步說明，短期可以說半年內，但也可以看為1年，因為匯率很動態，會受到美元影響。

眼見新台幣強升，出口商哀鴻遍野，經濟部長王美花日前更表示，新台幣升到28元價位，確實使傳產、機械等國際競爭力比較緊張，會跟產業站在一起，了解狀況後，向央行反映。

今天也有不少立委詢問，王美花是否有找央行「喝咖啡」，楊金龍回答，經濟部長是央行的常務理事，基本上都會一起開會，或是在行政院等場合也有碰頭機會，因此對於新台幣升值問題都有交換意見。

楊金龍坦言，新台幣升值對於傳統產業，確實會比較受到影響。

曾銘宗質詢時也指出，當前兩岸情勢緊張，若局勢惡化，外資會不會撤離；楊金龍認為這很難說，當緊張情勢愈來愈嚴重，金融市場還是會受到影響。

但楊金龍強調，目前外匯存底將近5000億美元的規模，「我覺得中央銀行有足夠能力因應市場變化」。

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