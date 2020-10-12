國銀存款前八月 暴增2兆

避險調度加上資金回流，國銀存款爆量。據金管會統計，今年8月底國銀存款餘額已達42.99兆元，即將突破43兆元大關，前8月存款共增加近2.17兆元，創歷來同期新高。



銀行業者分析共四大原因，一是台商資金回流；二是壽險擔心新台幣升值，海外資金匯回避險；三是各公司擔心資本市場回檔，賣股債獲利了結，資金停泊銀行；四是高資產族看好外幣定存利率較高，亦趁新台幣強勢時，投入外幣存款，利差匯差兩頭賺。



今年銀行努力增加紓困貸款、中小企業放款，前八月放款增加1兆4,118億元，成長金額創同期新高，比去年底成長近4.8％，放款餘額在8月底突破31兆元，達31兆976億元，也是歷史新高。



但放款成長速度仍不敵存款增加，前八月存款增加2兆1,659億元，比去年底成長5.3％，造成國銀放存款間差距拉大到11兆8,963億元的新高，等於銀行努力放款，貸款金額創新高，但依舊追不上今年存款增加速度，存款餘額亦創新高，近12兆元的資金，扣掉保證金等，就必須努力投資去化。



國銀今年不僅海外頻踩雷，國內也因存款大增，放款紓困加上降息，利差縮小，財管業務又因保險保費衰退三成，手續費收入受影響，所以國銀前八月稅前獲利2,245億元，比去年同期少賺350億元，衰退幅度13.5％，是2008年金融海嘯後首見兩位數衰退。



銀行方面分析，今年台商資金回流，加上新台幣走強，投資人擔心資本市場隨時可能回檔；壽險業海外投資分批匯回，希望降低避成本，有時單月達新台幣數百億；不少大型企業也實現股債利得，資金回存，加上7、8月現金股利發放，暫時停泊到銀行，都成為銀行重擔。