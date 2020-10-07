台幣衝破29元 專家：散戶賺錢機會來了！

台幣昨日收盤漲破29元價位，收28.96元、創下9年新高後，今（7）日盤中持續升值2角，暫報28.76元。對此，投資達人認為，目前台幣匯價處於相對歷史高點，下一步是否升破彭淮南防線28.5元仍是未知，但處於當前這種亂世，反而是投資人分批布局美元的好時機。

國際美元持續疲弱，加上外資不斷匯入，台幣連續5交易日升值，今年以來對美元漲幅高達3.96％，穩居最強亞幣，不僅超車日圓和人民幣的2.83、2.28％，相較出口競爭南韓，今年韓元對美元逆勢貶值0.55％。

儘管台幣升值不利於國內出口競爭力，但資金狂瘋湧入匯市，央行擋也擋不住，昨天最後一盤棄守29元整數關卡，似乎宣告28字頭將成為新常態，接下來將挑戰前總裁彭淮南任內最高價28.632元，甚至升破28.5元。

財經部落客股魚指出，近期台幣強勢表態，已經來到28.9元，至於28.5元會不會出現仍是未知，不過打算做海外市場投資，或者以後出國旅遊備用，現在進場分批還進便宜美元是不錯的時機。

財經作家狄驤也認為，美元指數進入底部區，且跌勢未止，短期來看，對台幣升值空間有限，此時站在美元買方，是聰明錢的避險操作；但他也提醒，從台幣歷史走勢來看，只要台幣升值觸及歷史低點或創新低後，外資撤離台灣的速度也快，當心台幣大幅貶值10-15%。

狄驤建議，台幣匯價在29元以下，是搶進美元的好買點，但切記一定要分批買進，別一次把彈藥用光。

（中時新聞網 吳美觀）

延伸閱讀

新台幣持續走揚 早盤最高暫報28.776元

專家看空後勢：美元反彈 撐不過三個月