梁國源：台幣28元將成新常態

新台幣升值將成新常態。元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源23日表示，新台幣今年來處於內外夾攻的局勢，台灣基本條件強力支撐，且美元指數偏弱，與各主要貨幣對美元的升貶幅度分析，台幣今年是最強的，今年第三季出現最大的升值力道，估計第四季會更強，及至2021年底，新台幣對美元匯率都偏強，「28元將成新常態」。



元大寶華綜合經濟研究院23日修正2020年美元兌新台幣匯率均價預測至29.65，並預測2021年均價為28.93；季度估值部分，新台幣對美元匯率均價2020年第三季29.3元、第四季約29.05元，2021年四個季度的平均匯價，估測分別為29元、28.95元、28.9元、28.85元。



梁國源說，元大寶華的估值較國際市場共識已來得低一點，因為觀察到央行今年來都有進場調節痕跡，實際上新台幣名目有效匯率指數值並未偏離中線太多，央行理應不需作太大干預，「央行會有調節，也會有節制」。



澳盛銀行23日發布經濟研究第四季報告也指出，新台幣匯率自今年第二季開始急劇走升，第三季以來台幣走升是受到人民幣偏升所拉扯，「新台幣任何進一步的升值，都是溫和的」。該行經濟研究團隊認為，全球資金8月以來淨流出亞洲新興市場，只要亞洲經濟復甦，外資隨時會回頭，隨時會推升亞幣，估新台幣匯率2021年初就會突破29元。



梁國源表示，匯率預測非常難，但至少預測可作到「方向」的確定；台幣趨強的原因就外部因素看來，2月中旬以來，新台幣對美元匯率與美元指數相關性最高，美元指數估至2021年底偏弱，美10年期公債殖利率位處低檔，相關數據指向美元趨向貶值。



從國內因素來看，台灣上半年經濟表現優於主要貿易對手國，國際上也看好台灣明年景氣，加上台灣經常帳順差擴大，外商來台投資及台商海外資金回流，且壽險業對美元部位需求已到飽和點，對台幣需求更大於美元。